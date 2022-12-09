9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Не можна залишатися цього дня в боржниках. Віддайте усі позичені раніше вами кошти, аби не залишитися бідним у наступному році

У п'ятницю, 9 грудня, відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією та Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цього злочину.

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Міжнародний день боротьби з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією відзначається щорічно з ініціативи ООН 9 грудня, відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/58/4. Цього дня в 2003 році в мексиканському місті Меріда на політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції, прийнята Генеральною асамблеєю 1 листопада 2003 року.

Документ зобов’язує держави, які підписали його, оголосити карним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Відповідно до одного з положень конвенції, необхідно повертати кошти до тієї країни, звідки вони надійшли в результаті корупції. Конвенція – перший документ такого роду. Він особливо важливий для країн, де корумпованість всіх структур завдає шкоди національному добробуту.

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Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду

У вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН за ініціативою Вірменії постановила проголосити 9 грудня Міжнародним днем пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їх гідності та попередження цього злочину. Ця дата була обрана в зв’язку з тим, що в цей день в 1948 році була прийнята Конвенція про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього.

У Конвенції підтверджується, що геноцид, незалежно від того, відбувається він у мирний або воєнний час, є злочином, який порушує норми міжнародного права і проти якого учасники Конвенції зобов’язуються «вживати заходів попередження і карати за його вчинення» (стаття 1). Головна відповідальність за попередження і припинення геноциду покладається на державу, в якому цей злочин вчиняється.

Приймаючи цю резолюцію без голосування, все 193 держави-члена тим самим підтверджують, що кожна окрема держава відповідальна за захист свого населення від геноциду, що така відповідальність передбачає попередження цього злочину, в тому числі підбурювання до нього.

Яке церковне свято

У церкві 9 грудня вшановується пам’ять святого великомученика Георгія Побідоносця, якого також називають Юрієм. Народився він приблизно в III столітті на території Каппадокії.

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Святкування дня Георгія Побідоносця 9 грудня встановив київський князь Ярослав Мудрий в 11 столітті. Цю дату в православ'ї присвятили освяченню Георгіївського храму в 1051-1054 роках у Києві. Віряни моляться святому Георгію про захист сімейного вогнища і здоров'я домашніх тварин.

Із давніх-давен вважалося, що саме в цей день зима остаточно вступає в свої права і починаються справжні морози.

У цей день було прийнято, виїжджаючи куди-небудь у справах, молитися за вдале подолання шляху. Також до цього дня потрібно було роздати всі борги, інакше можна було прожити все життя в боржниках.

Народні прикмети:

Багато снігу випало до цього моменту – на Григорія (6 травня) все розтане, і нова трава виросте.

Холодний день передвіщає, що 9 грудня буде сильний мороз, а сама зима буде суворою.

Стійка заметіль протягом усього дня – раннє напування бджіл буде.

Випав іній 9 грудня – буде гарний урожай.

Північний вітер віщує морози.

Що не рекомендується робити:

Не можна залишатися цього дня в боржниках. Віддайте усі позичені раніше вами кошти, аби не залишитися бідним у наступному році.

У цей день не вирушайте в далеку дорогу. Якщо ж поїздку відкласти не вдається, то замовте молебень у церкві за своє здоров’я.

Не сваріться з рідними.

Іменини

9 грудня День ангела відзначають: Василь, Афанасій, Юліан, Михайло, Назар, Микола, Іван, Ілля.