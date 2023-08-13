Мобілізація в Україні: експерт спрогнозував, скільки людей поповнять лави ЗСУ

Військові, які рік-півтора року перебувають в окопах на передовій, потребують відновлення

Мобілізація в Україні передбачає, що лави Збройних сил поповнять ще сотні тисяч людей на додачу до тих, хто вже на фронті. Таку думку висловив голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв'ю «РБК-Україна».

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За словами волонтера, ця війна показує вчергове, що кількість на фронті теж важлива, хоча якість важливіша.

«Україна – велика країна і буде великою країною, і нам не підходить маленька армія. Математично не можна поставити одного солдата на 5 кілометрів території. Але як показує ця війна, велика кількість немотивованого, непідготовленого, небоєздатного особового складу не здатна ефективно воювати з будь-якою технікою», – пояснює Чмут.

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Голова «Повернись живим» нагадав, що за ці півтора роки Україна втратила безповоротно, або через поранення, величезну кількість мотивованих, підготовлених, з бойовим досвідом людей.

«Їхні місця дуже часто займають не такі. Хтось з 2014 року воює і має 10 років досвіду за плечима, а хтось взяв зброю півроку тому і ще не пройшов свій шлях еволюції. Але при цьому той рівень втрат, який є, вибиває людей, по пораненнях, по здоров'ю, коли люди просто сипляться. І це зараз тотальна проблема», – каже Чмут.

За його спостереженнями, військові, які рік-півтора року перебувають в окопах на передовій, фізіологічно потребують відновлення.

«А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, яких доведеться мобілізувати», – підсумував голова фонду «Повернись живим».

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Нагадаємо, в Україні з 1 серпня 2023 набувають чинності нові правила мобілізації. Насамперед зміни стосуються умов служби строковиків у період дії воєнного стану.