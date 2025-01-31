Активний учасник Революції Гідності та онук політв'язнів. Згадаймо Левка Кмітя

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації без вагань став на захист Батьківщини

Любов до України Левку Кмітю змалку прищеплювали батьки та дідусь із бабусею, які були політв'язнями сталінських таборів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Левка Кмітя на позивний Ельф.

Життя захисника України Левка Кмітя обірвалося 27 лютого 2024 року. Про це повідомила Львівська міська рада.

Левко Кміть народився 18 лютого 1990 року у Львові у патріотичній родині. Любов до України Левку змалку прищеплювали батьки та дідусь із бабусею, які були політв'язнями сталінських таборів.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №34 імені Маркіяна Шашкевича, був активним учасником «Станиці Рудно Пласту – Національної скаутської організації України». Професійно-технічну освіту здобув у Львівському фаховому коледжі харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації без вагань став на захист Батьківщини фото: Львівська міська рада

Після завершення навчання працював у різних сферах, впродовж останнього періоду був оператором машинної вишивки на місцевому приватному підприємстві. За словами родини, Левко був справедливий, любив правду й не міг терпіти брехні. Лагідний і добрий, легко міг запалитися на кривду. Любив співати, захоплювався театром, літературою, історією та філософією Григорія Сковороди. Свій вільний час присвячував рідним.

Активний учасник подій Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації без вагань став на захист Батьківщини до лав 61-ї окремої механізованої Степової бригади 11-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України. Під час проходження служби отримав звання «молодший сержант».

Чин похорону воїна відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок захисника поховали на Личаківському кладовищі у Львові.

У Левка Кмітя залишилися батьки, брат і сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.