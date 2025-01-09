Одна з європейських країн залишить кордон із Росією закритим

Прем'єр Орпо: Фінляндія залишить кордон із Росією закритим через погрози

Фінляндія залишить кордон із Росією закритим через потенційні загрози. Про це повідомила газета Turun Sanomat з посиланням на прем'єр-міністра країни Петтері Орпо. Політик додав, що найбільшою проблемою нібито став тіньовий флот РФ, через що Євросоюз та НАТО шукають способи протидії йому.

«На жаль, оцінка загрози східного кордону залишається незмінною, через що ми не можемо відкрити кордон», – сказав Орпо.

За його словами, Росія не змінює свою діяльність, тож загроза залишається. «Якби відкрили деякі прикордонні пункти, це призвело б до того, що Росія пропускала б людей, які не мають відповідних документів. Тому відкрити кордон не можна навіть в експериментальному порядку», – переконаний прем'єр-міністр.

Щодо стосується ситуації в Україні, то Орпо висловив надію, що майбутній президент США Дональд Трамп щиро хоче вислухати думку своїх партнерів щодо ситуації. «Зараз важливо, щоб Україна була здатна захистити себе. Росія йде вперед, але ситуація під контролем України. Росія там не має переваги», – упевнений Орпо.

Раніше фінське управління транспорту та зв'язку Traficom провело перевірку на затриманому танкері Eagle S і виявило 32 недоліки. Як випливає із повідомлення на сайті відомства, до їх усунення судно перебуває під забороною на експлуатацію. Йдеться про порушення щодо пожежної безпеки, навігаційного обладнання та умов проживання екіпажу.

Нагадаємо, глава МЗС Фінляндії назвала єдину надійну гарантію безпеки для України.Під час візиту до Києва міністерка закордонних справ та очільниця головування Фінляндії в ОБСЄ Еліна Вальтонен заявила, що вважає п'яту статтю Північноатлантичного договору єдиною дієвою гарантією безпеки для України.