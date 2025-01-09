Головна Світ Політика
search button user button menu button

Одна з європейських країн залишить кордон із Росією закритим

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Одна з європейських країн залишить кордон із Росією закритим
Петтері Орпо упевнений що кородон із Росією потрібно залишати під замком
фото із відкритих джерел

Прем'єр Орпо: Фінляндія залишить кордон із Росією закритим через погрози

Фінляндія залишить кордон із Росією закритим через потенційні загрози. Про це повідомила газета Turun Sanomat з посиланням на прем'єр-міністра країни Петтері Орпо. Політик додав, що найбільшою проблемою нібито став тіньовий флот РФ, через що Євросоюз та НАТО шукають способи протидії йому.

«На жаль, оцінка загрози східного кордону залишається незмінною, через що ми не можемо відкрити кордон», – сказав Орпо.

За його словами, Росія не змінює свою діяльність, тож загроза залишається. «Якби відкрили деякі прикордонні пункти, це призвело б до того, що Росія пропускала б людей, які не мають відповідних документів. Тому відкрити кордон не можна навіть в експериментальному порядку», –  переконаний прем'єр-міністр.

Щодо стосується ситуації в Україні, то Орпо висловив надію, що майбутній президент США Дональд Трамп щиро хоче вислухати думку своїх партнерів щодо ситуації. «Зараз важливо, щоб Україна була здатна захистити себе. Росія йде вперед, але ситуація під контролем України. Росія там не має переваги», – упевнений Орпо.

Раніше фінське управління транспорту та зв'язку Traficom провело перевірку на затриманому танкері Eagle S і виявило 32 недоліки. Як випливає із повідомлення на сайті відомства, до їх усунення судно перебуває під забороною на експлуатацію. Йдеться про порушення щодо пожежної безпеки, навігаційного обладнання та умов проживання екіпажу.

Нагадаємо, глава МЗС Фінляндії назвала єдину надійну гарантію безпеки для України.Під час візиту до Києва міністерка закордонних справ та очільниця головування Фінляндії в ОБСЄ Еліна Вальтонен заявила, що вважає п'яту статтю Північноатлантичного договору єдиною дієвою гарантією безпеки для України. 

Читайте також:

Теги: росія міністр Дональд Трамп Фінляндія Україна президент кордон флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найсучасніше суховантажне судно типу Ро-Ро Ursa Major до знищення
Невідомі ополченці почали знищення російського флоту
29 грудня, 2024, 09:40
«Відкладення візиту Келлога є більш ніж логічним, з точки зору Трампа»
Представник Трампа відкладає візит в Україну. Що це означає?
7 сiчня, 08:24
Чаушеску побоювався технологій, які могли б послабити його контроль над населенням
35 років тому румуни розправилися зі своїм диктатором Чаушеску: як це було
25 грудня, 2024, 07:00
Скільки українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій: опитування
Скільки українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій: опитування
23 грудня, 2024, 18:31
Спікерка ради федерації РФ Валентина Матвієнко наголосила, що умови, висунуті під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, «залишаються незмінними»
Росія відкидає можливість перегляду умов для переговорів з Україною – ISW
25 грудня, 2024, 04:52
Європа постачає близько 40% свого імпорту скрапленого природного газу з США, але Україна ніколи раніше не купувала його безпосередньо
Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США
28 грудня, 2024, 14:18
Штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень
Розвідка та ЗСУ знищили штаб окупантів на Запоріжжі (відео)
30 грудня, 2024, 10:44
За словами Шмигаля, понад вісім мільйонів українців вже отримали виплату від держави
Шмигаль розповів, скільки українців отримали «тисячу Зеленського»
7 сiчня, 13:16
Директор Центру досліджень ринків алкоголю РФ: Населення може прожити без м'яса, хліба, але без алкоголю, не може
«Пʼють цілими сімʼями». Продажі алкоголю в Росії оновили історичний максимум
Вчора, 08:47

Політика

Усі VIP-квитки на інавгурацію Трампа розпродані – NYT
Усі VIP-квитки на інавгурацію Трампа розпродані – NYT
Одна з європейських країн залишить кордон із Росією закритим
Одна з європейських країн залишить кордон із Росією закритим
Маск намагається усунути британського прем'єра Стармера – Financial Times
Маск намагається усунути британського прем'єра Стармера – Financial Times
Стало відомо про нове місце роботи колишньої президентки Грузії
Стало відомо про нове місце роботи колишньої президентки Грузії
Уряд Вірменії схвалив законопроєкт про старт процесу вступу до ЄС
Уряд Вірменії схвалив законопроєкт про старт процесу вступу до ЄС
Ставки ростуть: Трамп опублікував карту США із двома новими територіями
Ставки ростуть: Трамп опублікував карту США із двома новими територіями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
61K
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
15K
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність
15K
Скандал із благодійними внесками «Укрпошти». Милованов «здав» Смілянського
12K
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua