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Чи вступить Польща у війну в Україні. Історик Плохій назвав «червону лінію» для Варшави

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Чи вступить Польща у війну в Україні. Історик Плохій назвав «червону лінію» для Варшави
Сергій Плохій
фото з відкритих джерел

«Для частини польського істеблішменту червоною лінією є небезпека перетину Дніпра росіянами»

Червоною лінією для Польщі для вступу у війну в Україні є Дніпро. Про це заявив історик Гарвардського університету Сергій Плохій в інтерв’ю «Главкому».

«До певної міри був і буде тиск щодо вступу частини західних союзників у війну, якщо виникне загроза перетину Дніпра росіянами. Для частини польського істеблішменту небезпека перетину Дніпра росіянами є червоною лінією. Для решти союзників, звичайно, це може бути і не бути червоною лінією. Але Польща на сьогодні є дуже впливовий член Заходу», – каже він.

Плохій зазначив, що позиція Америки була сформульована ще перед 2022 роком, коли США думали, що Росія не втручатиметься, бо будуть санкції і буде підтримка спротиву Росії.

«Дивилися на цю історію з історичної перспективи, дивилися на історію УПА з розумінням, що буде спротив (спротив в Україні у разі великої російської агресії), що Америка буде підтримувати цей супротив так, як моджахедів підтримувала. Так що, я думаю, така позиція Америки значно не змінилась. Але є позиція Європи, яка міняється, і є позиція Польщі. Тут дійсно можуть бути дуже різні варіанти», – додав він.

Нагадаємо, в інтерв’ю Плохій також повідомив, що Сполучені Штати Америки не взяли на себе зобов'язання щодо захисту України

За його словами, США проявляє рішучість в своїх діях до тих зобов'язань, які взяли на себе. Це стосується захисту країн НАТО, або Тайваню, або Ізраїлю. Адже недотримання своїх зобов'язань з боку Сполучених штатів Америки може бути серйозною загрозою у цілому світі.

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Теги: росія Польща Дніпро небезпека Сергій Плохій війна Україна

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