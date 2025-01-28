Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нетаньягу може зустрітися з Трампом у Вашингтоні: ЗМІ назвали дату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нетаньягу може зустрітися з Трампом у Вашингтоні: ЗМІ назвали дату
Нетаньягу сподівається зустрітися з Трампом вже наступного тижня
фото із відкритих джерел

Associated Press: Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі цього року 

Прем'єр  Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні вже наступного тижня. Про це пише агентство Associated Press із посиланням на американських чиновників.

«Чиновники заявили, що деталі можуть бути узгоджені під час поїздки спецпосланника Трампа Близьким Сходом Стіва Уїткоффа до Ізраїлю цього тижня для переговорів з Нетаньягу», – йдеться в публікації.

Агентство зазначає, що якщо поїздка відбудеться у ці терміни, Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі після його вступу на посаду минулого тижня.

В адміністрації США цю інформацію не прокоментували. Прессекретар Нетаньягу Омер Дострі написав у понеділок у соцмережі X, що ізраїльський лідер поки не отримав офіційного запрошення до Білого дому.

При цьому один із ізраїльських чиновників повідомив Associated Press, що Нетаньягу, як очікується, приїде до Білого дому у лютому, але не назвав конкретну дату.

Уїткофф повідомив у неділю, що вирушить до Ізраїлю в середу, щоб продовжити роботу над угодою про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом. Нині виконується перший етап перемир'я.

«Ми повинні правильно реалізувати угоду. Було зроблено перший крок, але без правильної його реалізації ми не зможемо просуватися, буде спалах, і це недобре. Тому ми спостерігатимемо за цим», – заявив Уїткофф.

Раніше  офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАС у Досі підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

Утім, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, щоб зберегти урядову коаліцію від розколу, обіцяв своїм ультраправим партнерам, що війна в Секторі Гази може відновитись. 

Читайте також:

Теги: США міністр Ізраїль війна Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу ХАМАС звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про СЗЧ Гнезділов заявив 21 вересня 2024 року
СЗЧ як вихід у нікуди. Історія одного показового дезертирства
8 сiчня, 08:30
Співачка хоче приїхати до України після завершення війни
Лайма Вайкуле сподівається, що після війни зможе співати в Україні російською
6 сiчня, 17:54
У складі збірної Росії Бугаєв провів 7 матчів
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу
29 грудня, 2024, 19:56
ЗСУ нещодавно просунулися до вулиці Георгія Дубровського в центрі Часів Яру
ЗСУ відновили втрачені позиції у Часовому Яру – ISW
31 грудня, 2024, 05:28
Як зауважив Залужний, у складні часи Велика Британія показала, що таке бути справжнім другом, бути поряд у найважчі моменти
Залужний опублікував перший допис у 2025 році
11 сiчня, 22:18
Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 7 км
Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку
12 сiчня, 15:47
У 2016 році Ганущак зняв документальний фільм про війну на Донбасі «Два дні в Іловайську» – про те, з чого починався Іловайський котел
Військовий фотограф, автор фільму «Два дні в Іловайську». Згадаймо Руслана Ганущака
14 сiчня, 09:00
Ракетна атака по Запоріжжю, загинула людина, 24 поранені: на місцях обстрілів працюють поліцейські
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Росіяни продовжують захоплювати території на Донеччині
Російські війська окупували Времівку, що на Донеччині – Deep State
26 сiчня, 04:24

Політика

Євросоюз готовий допомоги Придністров’ю з газом: аналітики ISW спрогнозували, як це вплине на плани РФ
Євросоюз готовий допомоги Придністров’ю з газом: аналітики ISW спрогнозували, як це вплине на плани РФ
Нетаньягу може зустрітися з Трампом у Вашингтоні: ЗМІ назвали дату
Нетаньягу може зустрітися з Трампом у Вашингтоні: ЗМІ назвали дату
У США звільнено чиновників, що розслідували справу проти Трампа – CNN
У США звільнено чиновників, що розслідували справу проти Трампа – CNN
Британія та Канада ввели санкції проти Білорусі через сфальсифіковані вибори
Британія та Канада ввели санкції проти Білорусі через сфальсифіковані вибори
Посол Ізраїлю спростував заяву про передачу Україні російської зброї, захопленої в Лівані
Посол Ізраїлю спростував заяву про передачу Україні російської зброї, захопленої в Лівані
Масові протести в Сербії: студенти і фермери заблокували автомагістраль
Масові протести в Сербії: студенти і фермери заблокували автомагістраль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Хто привітав диктатора Лукашенка із «перемогою» на виборах: список країн
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
55K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
23K
Державна аудиторська служба провела ревізію «Нафтогазу» і зачепила премії Коболєва
15K
У Києві графіті з Єрмаком, яке розкритикували соцмережі, протрималося близько доби (фото)

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, російський «Шахед» залетів у Білорусь: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua