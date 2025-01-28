Нетаньягу може зустрітися з Трампом у Вашингтоні: ЗМІ назвали дату

Associated Press: Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі цього року

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні вже наступного тижня. Про це пише агентство Associated Press із посиланням на американських чиновників.

«Чиновники заявили, що деталі можуть бути узгоджені під час поїздки спецпосланника Трампа Близьким Сходом Стіва Уїткоффа до Ізраїлю цього тижня для переговорів з Нетаньягу», – йдеться в публікації.

Агентство зазначає, що якщо поїздка відбудеться у ці терміни, Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі після його вступу на посаду минулого тижня.

В адміністрації США цю інформацію не прокоментували. Прессекретар Нетаньягу Омер Дострі написав у понеділок у соцмережі X, що ізраїльський лідер поки не отримав офіційного запрошення до Білого дому.

При цьому один із ізраїльських чиновників повідомив Associated Press, що Нетаньягу, як очікується, приїде до Білого дому у лютому, але не назвав конкретну дату.

Уїткофф повідомив у неділю, що вирушить до Ізраїлю в середу, щоб продовжити роботу над угодою про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом. Нині виконується перший етап перемир'я.

«Ми повинні правильно реалізувати угоду. Було зроблено перший крок, але без правильної його реалізації ми не зможемо просуватися, буде спалах, і це недобре. Тому ми спостерігатимемо за цим», – заявив Уїткофф.

Раніше офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАС у Досі підписали угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

Утім, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, щоб зберегти урядову коаліцію від розколу, обіцяв своїм ультраправим партнерам, що війна в Секторі Гази може відновитись.