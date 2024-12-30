Метінвест створив проєкти відбудови зі сталі для понівечених українських міст

Метінвест Ахметова створив проекти відбудови для Бахмута та Тростянця в рамках «Сталевої мрії»: на черзі – нові регіониґ

Концепція Групи Метінвест з відновлення країни «Сталева мрія», яка містить понад 200 готових проєктів для будівництва житла та інфраструктури, активно розширюється: наразі компанія працює над програмами відбудови для Бахмута, Маріуполя та Тростянця Сумської області. На черзі – ще кілька регіонів України. Про це стало відомо на премії Ukrainian Building Awards 2024, де Метінвест отримав перемогу у номінації «Внесок у майбутнє України».

Концепція компанії «Сталева мрія» – це набір готових рішень для будівництва житла, соціальної та комерційної інфраструктури. Проєкт має на меті допомогти постраждалим від війни громадам: вони можуть обрати проєкт, адаптувати його під свої потреби, залучити кошти, і відразу розпочинати будівництво.

Фахівці розробили понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів: каркаса, модуля та платформи. Всі проєкти містять повний пакет документів: кошторис, графіки будівництва, планування та технічні рішення.

«Ми дякуємо будівельній спільноті за високу оцінку нашої роботи. Від моменту свого народження навесні 2023 року «Сталева мрія» значно зросла та зміцніла. Тепер ми реалізуємо проєкти під ключ власними силами , як частина компанії Метінвест Січсталь – від розроблення концепції та виробництва сталевих елементів, до введення об’єктів в експлуатацію. Окрім постраждалих від війни українських громад, проєктом зацікавилися й закордонні фонди та організації. Тож допомагатимемо розбудовувати Україну та плануємо вивести наші рішення на світовий ринок», – зазначила керівниця напряму зовнішніх проєктів Метінвест Січсталі Тетяна Скрипка.

Як відомо, у селищі Гоща Рівненської області за концепцією «Сталевої мрії» планується створити квартал, який інтуїтивно повторює кордони міста Бахмут – з річкою Бахмутка та розділенням міста на чотири райони. Проєкт розрахований на 10 га: він передбачає будівництво малоповерхового житла площею близько 200 тис. кв. м, школи, дитячого садка, амбулаторії, зелених зон, зокрема алеї троянд. Вартість проєкту – 111 млн доларів, термін будівництва – 3 роки.