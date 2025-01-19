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Сирський заявив, що Україна не може виграти війну в обороні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирський заявив, що Україна не може виграти війну в обороні
Україна вимушена тримати оборону й концентрувати сили фактично уздовж усієї лінії фронту
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Росія має перевагу в живій силі, бронетехніці та авіації

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив, що виграти війну, перебуваючи в обороні, неможливо. Однак він запевнив, що українські військові мають перевагу в технологіях. Про це він заявив в інтерв’ю програмі «ТСН Тиждень», що транслювалася в межах телемаратону.

«Скільки ти не будеш оборонятися, ти все одно будеш відступати. А ми вимушені тримати оборону й концентрувати наші сили фактично уздовж усієї лінії фронту», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Після цього журналіст Андрій Цаплієнко, який брав інтерв’ю, запитав Олександра Сирського, як Україні проводити наступальні дії, зважаючи, що Росія має перевагу в живій силі, бронетехніці та авіації.

Генерал відповів, що варто впроваджувати «те, у чому ми маємо перевагу».

«Ми перші у світі створили Сили безпілотних систем. Зараз триває масштабування і нарощування безпілотного складника. Ми активно розвиваємо роботизовані платформи», – сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також згадав, що за радянських часів в Україні виготовляли «усі системи управління для зенітно-ракетних комплексів».

«Тобто ми маємо потужності й маємо можливості створити власний вітчизняний комплекс протиповітряної оборони. Я сподіваюсь, що за своїми характеристиками він буде не гірше, ніж Patriot», – підкреслив генерал.

Раніше Сирський зробив заяву про темпи мобілізації. Він визнав, що є потреба в особовому складі на фронті.

Також на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тодішній американський президент Джо Байден поставив низку цілей щодо відповіді США. Перемоги України із деокупацією територій, що захопила РФ, серед цих цілей не було.

Нагадаємо, що команда новообраного президента США Дональда Трампа працює над організацією телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це розповів Майк Волц, якого Трамп вирішив призначити на посаду свого радника з національної безпеки.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп 7 січня заявив, що він дуже хоче побачити переговори з Росією про припинення війни проти України невдовзі після його повернення до Білого дому, але не уточнив, коли саме вони відбудуться. Трамп наголосив, що хоче побачити переговори, тому що «Росія втрачає багато молоді, як і Україна».

Крім того, президент України Володимир Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир. 

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Теги: Олександр Сирський переговори журналіст президент Україна Володимир Зеленський військові Дональд Трамп росія

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