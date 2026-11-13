Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Пєсков озвучив умову проведення гуманітарного перемир'я на Донбасі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Пєсков озвучив умову проведення гуманітарного перемир'я на Донбасі
Пєсков також заявив, що російські військові нібито контролюють Костянтинівку
фото: росЗМІ

Кремль пропонує провести гуманітарну місію у Костянтинівці під керівництвом омбудсменів України та Росії й за участю журналістів

Росія наполягає, щоб гуманітарна місія у Костянтинівці на Донеччині відбулася під керівництвом омбудсменів обох країн та під моніторингом засобів масової інформації. Таку умову озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком».

За його словами, Москва розраховує, що до організації місії долучаться уповноважені з прав людини України та Росії, а журналісти стежитимуть за її проведенням. Росія пропонує дати можливість 400-500 цивільним залишити місто. Людям нібито дозволять самостійно обрати напрямок евакуації – у бік України або Росії.

Для проведення операції, як стверджує речник Кремля, необхідно розмінувати всі під’їзні шляхи до Костянтинівки. Російська сторона заявляє, що готова зробити це за п’ять днів. Після цього, за словами Пєскова, мають бути узгоджені гарантії безпеки.

Водночас представник Кремля наполягає, що Костянтинівка перебуває під контролем російських військових. Він заявив, що якщо Україна вважає місто підконтрольним Силам оборони, то має самостійно провести розмінування та забезпечити гуманітарну операцію.

Пєсков також закликав США та європейські країни використати свій вплив на Київ, щоб сприяти реалізації цієї ініціативи. За його словами, Москва розраховує на участь омбудсменів України та Росії, а також на присутність і моніторинг журналістів зі США, Росії та інших країн.

Окремо речник Кремля заявив, що російська сторона не погоджується з побоюваннями України щодо можливого використання гуманітарної місії для ротації військових або перекидання бронетехніки. Він стверджує, що такі переміщення можна було б відстежити за допомогою супутників і безпілотників.

Пєсков також згадав першу леді США Меланію Трамп, заявивши, що вона стояла біля витоків попередньої гуманітарної ініціативи, і висловив сподівання на продовження цієї практики.

Варто нагадати, раніше «Главком» повідомляв про завершення гуманітарної місії в окупованих Олешках. 30 жовтня Дмитро Лубінець заявив, що українській стороні вдалося доставити гуманітарну допомогу до міста та організувати виїзд цивільних. Частина евакуаційних автобусів вирушила на підконтрольну Україні територію, інші – до Росії.

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков росія війна перемир'я Донбас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російської атаки на Одесу
Окупанти вдарили по Одесі: є загиблі, пʼятеро людей постраждали (оновлено)
Сьогодні, 08:54
Маркус Фронмаєр обіймає посаду заступника голови парламентської фракції «Альтернативи для Німеччини»
Німецькі ультраправі планують переговори з Росією та США без участі України
8 листопада, 15:04
Зеленський: Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими
Зеленський закликав партнерів пришвидшити передачу ракет для Patriot
1 листопада, 11:59
Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026
Евакуація з Олешок та завершення рятувальної операції в Ізюмі. Головне за день 30 жовтня 2026
30 жовтня, 21:00
Туляремія (кроляча лихоманка, чумоподібна або мишача хвороба, мала чума) – гостра інфекційна хвороба тварин і людини
У РФ зафіксовано спалах мишачої лихоманки
30 жовтня, 09:39
Британія готується до можливої війни з РФ
1000 днів до війни з Росією? Британія оголосила про підготовку армії
27 жовтня, 17:10
Спецпредставник США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Путіним 21 жовтня 2026 року
Проміжні вибори у США: чи зупинить Конгрес зближення Трампа з Кремлем?
23 жовтня, 10:15
За словами Буданова, російське військове командування свідомо вводить в оману Путіна
Росія заявила про захоплення Добропілля: Буданов розповів про реальну ситуацію
20 жовтня, 19:25
С-400 «Тріумф» – російський зенітний ракетний комплекс великої дальності, призначений для ураження повітряних цілей, зокрема літаків, безпілотників і ракет
США знову залишили Київ без попередження про балістичну атаку – ЗМІ
19 жовтня, 07:33

Події в Україні

Україна знищила 12 пускових установок РФ, які атакували наші міста: заява Міноборони
Україна знищила 12 пускових установок РФ, які атакували наші міста: заява Міноборони
Пєсков озвучив умову проведення гуманітарного перемир'я на Донбасі
Пєсков озвучив умову проведення гуманітарного перемир'я на Донбасі
Українські бійці взяли в полон двох окупантів і здобули важливі документи
Українські бійці взяли в полон двох окупантів і здобули важливі документи
Росія висунула Україні три вимоги для завершення війни: журналісти розкрили деталі неофіційних переговорів
Росія висунула Україні три вимоги для завершення війни: журналісти розкрили деталі неофіційних переговорів
Як ситуація на фронті впливає на переговори? Пояснення командувача десантно-штурмових військ
Як ситуація на фронті впливає на переговори? Пояснення командувача десантно-штурмових військ
Путін вимагає віддати Росії чотири області України – ISW
Путін вимагає віддати Росії чотири області України – ISW

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
139K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
131K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
121K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала 49 хвилин
Сьогодні, 11:57
У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
Сьогодні, 09:58
Ціни в Україні знову зросли: Нацбанк назвав головні причини
Сьогодні, 06:06
Кремль поставив НАТО нову вимогу: що Москва хоче закріпити на папері
Сьогодні, 05:55
Зеленський зустрівся з командою Трампа, Рівне під атакою, у Росії палає НПЗ: головне за ніч 13 листопада
Сьогодні, 05:50
Руслан Олійник пояснив причини звільнення з Мінвідновлення
Сьогодні, 05:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua