Пєсков озвучив умову проведення гуманітарного перемир'я на Донбасі

Кремль пропонує провести гуманітарну місію у Костянтинівці під керівництвом омбудсменів України та Росії й за участю журналістів

Росія наполягає, щоб гуманітарна місія у Костянтинівці на Донеччині відбулася під керівництвом омбудсменів обох країн та під моніторингом засобів масової інформації. Таку умову озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком».

За його словами, Москва розраховує, що до організації місії долучаться уповноважені з прав людини України та Росії, а журналісти стежитимуть за її проведенням. Росія пропонує дати можливість 400-500 цивільним залишити місто. Людям нібито дозволять самостійно обрати напрямок евакуації – у бік України або Росії.

Для проведення операції, як стверджує речник Кремля, необхідно розмінувати всі під’їзні шляхи до Костянтинівки. Російська сторона заявляє, що готова зробити це за п’ять днів. Після цього, за словами Пєскова, мають бути узгоджені гарантії безпеки.

Водночас представник Кремля наполягає, що Костянтинівка перебуває під контролем російських військових. Він заявив, що якщо Україна вважає місто підконтрольним Силам оборони, то має самостійно провести розмінування та забезпечити гуманітарну операцію.

Пєсков також закликав США та європейські країни використати свій вплив на Київ, щоб сприяти реалізації цієї ініціативи. За його словами, Москва розраховує на участь омбудсменів України та Росії, а також на присутність і моніторинг журналістів зі США, Росії та інших країн.

Окремо речник Кремля заявив, що російська сторона не погоджується з побоюваннями України щодо можливого використання гуманітарної місії для ротації військових або перекидання бронетехніки. Він стверджує, що такі переміщення можна було б відстежити за допомогою супутників і безпілотників.

Пєсков також згадав першу леді США Меланію Трамп, заявивши, що вона стояла біля витоків попередньої гуманітарної ініціативи, і висловив сподівання на продовження цієї практики.

Варто нагадати, раніше «Главком» повідомляв про завершення гуманітарної місії в окупованих Олешках. 30 жовтня Дмитро Лубінець заявив, що українській стороні вдалося доставити гуманітарну допомогу до міста та організувати виїзд цивільних. Частина евакуаційних автобусів вирушила на підконтрольну Україні територію, інші – до Росії.