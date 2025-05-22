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Архієпископ Зоря натякнув, чому раптово звільнено керівника Києво-Печерської лаври

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Архієпископ Зоря натякнув, чому раптово звільнено керівника Києво-Печерської лаври
Євстратій Зоря про «проблеми у Лаврі»: Те, що з боку ПЦУ ці проблеми не виносилися на загал – не означає, що їх не було і нема
фото: facebook.com/yevstr

Архієпископ розповів про проблеми «Києво-Печерської лаври» у зв'язку з перебування там представників УПЦ МП

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України (ПЦУ) архієпископ Євстратій Зоря висунув свою версію звільнення директора Києво-Печерської лаври Максима Остапенка. Як передає «Главком», про це повідомив архієпископ у соціальних мережах.

Так, він розповів про проблеми Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» у зв'язку з продовженням перебування там представників Української православної церкви (Московського патріархату) попри відсутність прав на це.

«Міністерство культури вирішило змінити керівника Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Не є близько знайомий із конкретно цією ситуацією, але за два роки, відколи триває процес звільнення святині від «русского міра», мав можливість спостерігати чимало речей, про які не було бажання говорити на широкий загал, але які викликали все більше і більше питань», – написав Зоря в мережі Facebook.

За його словами, формально УПЦ (МП) нібито не має жодних прав на перебування на території Лаври, але їхні представники там досі живуть і служать.

«Дуже добре памʼятаю ситуацію, коли в храмі Живоносного джерела, який нібито був так само «закритий», служителі МП не просто проводили свою діяльність (заходячи і виходячи туди, де потрапити нібито було неможливо), але навіть вели зі своїх служінь трансляції в прямому ефірі. Лише після тривалих, неодноразових і наполегливих прохань нарешті розвʼязати дивну ситуацію, вдалося досягти того, щоби згаданий храм був наданий військовим для їхніх духовних потреб», – розповів він.

Також він навів ще ряд фактів, і додав, що «не маючи можливості прямо і публічно перешкодити звільненню Лаври від русміра, наші опоненти роблять все можливе для того, аби Лавра не могла повноцінно діяти як український монастир», зокрема, щоб було якнайменше богослужінь, і щоби печери та мощі святих не були доступні для українських паломників та української молитви.

«І те, що з боку ПЦУ ці проблеми не виносилися на загал – не означає, що їх не було і нема. Лавра має бути монастирем, який разом з музеєм у співпраці зберігають і примножують наш духовний і культурний спадок. Але не музеєм, де монастирю і монахам відведена роль експонатів та аніматорів. І де МП нібито нема, але він звідти ніяк не хоче виходити і продовжує тримати багатьох за непомітні, але міцні ниточки», – підкреслив Зоря.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис.

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». За його словами, він був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи».

Так, Генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника. Як передає «Главком», таку причину звільнення Остапенка оприлюднило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

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Теги: Києво-Печерська лавра лавра

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