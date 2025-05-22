Мінкульт пояснив, чому звільнено директора Києво-Печерської лаври

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника

Мінкульт: На початку травня гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто

Генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника. Як передає «Главком», таку причину звільнення Остапенка оприлюднило Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

Наказ про звільнення підписаний 21 травня 2025 року. «Рішення прийнято на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства культури Володимира Шорнікова», – йдеться у заяві.

Міністерство нагадало, що на початку травня гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто. «Догана була оголошена на підставі звіту Робочої групи, утвореної для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні заповідника», – заявили у міністерстві. Там додали, що робоча група також перевіряла «дотримання меж і режимів використання території та буферної зони об’єкта культурної спадщини».

У коментарі LB.ua Максим Остапенко зазначив, що особисто не бачив доповідної записки, про яку йдеться у повідомленні міністерства: «У наказі про звільнення, який мені показали, не було підпису міністра, але була згадка про доповідну, яку я навіть не бачив. Наказ мені продемонстрували у позаробочий час: о восьмій вечора до мого дому приїхав Володимир Шорніков, попросив вийти на термінову зустріч. Прямо на капоті машини показав наказ про моє звільнення, його колега знімав це все на телефон – мовляв, із наказом мене ознайомили. А на мені навіть не було окулярів, бо я ж вийшов з дома на хвилинку. І вже не наступний ранок Шорніков прийшов до колективу заповідника повідомляти про звільнення. Я зараз консультуюсь з адвокатом щодо цього неналежного способу поводження, який, щиро кажучи, дуже нагадує стрєлки 1990-х».

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звільнило директора державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис.

Остапенко готувався до масштабної виставки в Лаврі, коли дізнався, що Мінкульт вирішив його звільнити з посади керівника Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». За його словами, він був звільнений «без пояснень, попереджень та жодних офіційних зауважень щодо роботи».

Як відомо, 14 квітня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» отримав нового в.о. генерального директора. Ним став Максим Остапенко, який раніше керував заповідником «Хортиця». Відповідний наказ підписав тодішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.