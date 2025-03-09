Про «хрест, що впав у Лаврі» без маніпуляцій

Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною української історії та культури

Досить прикро в черговий раз чути закиди від «православних», що ось знову в Лаврі то чорніють хрести, то падають ... і, на жаль, багато необізнаних людей ведуться на такі маніпулятивні речі.

Пояснюю наступне: російські обстріли, котрі аж ніяк не зупиняються, а лише посилюються щоденно проти українського народу, якраз і є причиною в тому, що на Всіхсвятській церкві (побудована нашим славним гетьманом Мазепою) хрест не витримав вібрацій і вибухових хвиль і керівництвом Національний заповідник Києво-Печерська лавра були викликані спеціальні служби для зняття хреста.

Всіхсвятська церква, як і весь комплекс Києво-Печерської лаври, є обʼєктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Понад десять років храм потребує негайної комплексної реставрації.

Хрест обов'язково буде відреставрованим і урочисто буде освяченим і встановленим на своє місце. І Лавра обов'язково засяє тією славою, що була за часів преподобних (котрі в свій час знаходились в юрисдикції не Московського, а Константинопольського патріархату) але вже без ярма «руського миру»!

Ми маємо пам'ятати, що Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною української історії та культури, і її відродження символізує незламність нашого народу у протистоянні російському агресору.