Головна Думки вголос Єпископ Авраамій
search button user button menu button
Єпископ Авраамій Єпископ Бориспільський, вікарій Київської єпархії

Про «хрест, що впав у Лаврі» без маніпуляцій

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною української історії та культури

Досить прикро в черговий раз чути закиди від «православних», що ось знову в Лаврі то чорніють хрести, то падають ... і, на жаль, багато необізнаних людей ведуться на такі маніпулятивні речі.

Пояснюю наступне: російські обстріли, котрі аж ніяк не зупиняються, а лише посилюються щоденно проти українського народу, якраз і є причиною в тому, що на Всіхсвятській церкві (побудована нашим славним гетьманом Мазепою) хрест не витримав вібрацій і вибухових хвиль і керівництвом Національний заповідник Києво-Печерська лавра були викликані спеціальні служби для зняття хреста.

Всіхсвятська церква, як і весь комплекс Києво-Печерської лаври, є обʼєктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Понад десять років храм потребує негайної комплексної реставрації.

Хрест обов'язково буде відреставрованим і урочисто буде освяченим і встановленим на своє місце. І Лавра обов'язково засяє тією славою, що була за часів преподобних (котрі в свій час знаходились в юрисдикції не Московського, а Константинопольського патріархату) але вже без ярма «руського миру»!

Ми маємо пам'ятати, що Києво-Печерська лавра є невід'ємною частиною української історії та культури, і її відродження символізує незламність нашого народу у протистоянні російському агресору.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква ЮНЕСКО хрест лавра Києво-Печерська лавра

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про те, що хрест нахилився, було відомо декілька років тому
«Поганий знак»: віряни панікують через обвал хреста на храмі Києво-Печерської лаври
Вчора, 22:30
7 березня – День енергії рослин
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня 2025 року Рубіо вийшов до преси з хрестом на лобі
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
6 березня, 19:16
1 березня – Всесвітній день молитви
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Напавши на Крим і Донбас, Путін відсік частину лояльного електорату
Путін напав на Україну заради одного
27 лютого, 19:31
25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00
23 лютого – День гри у теніс
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
РПЦ склала «донос» на Україну
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило Війна і церква
19 лютого, 10:45

Єпископ Авраамій

Про «хрест, що впав у Лаврі» без маніпуляцій
Про «хрест, що впав у Лаврі» без маніпуляцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2025
18K
Після Путіна ще одна країна запропонувала Трампу рідкоземельні метали
18K
Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати
13K
ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
11K
Прорив кордону в Сумській області: інформація від угруповання військ «Курськ»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:18
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Вчора, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua