Мінкульт призначив нового гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра»

Максим Остапенко є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» отримав нового в.о. генерального директора. Ним став Максим Остапенко, який раніше керував заповідником «Хортиця». Відповідний наказ підписав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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«Хочу привітати нового в.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка. Підписав сьогодні відповідний наказ про його призначення», – написав Ткаченко.

У Мінкульті розповіли, що Максим Остапенко є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт.

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Також він кандидат історичних наук, автор понад 30 наукових праць з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я, співавтор дослідження та реставрації унікальних об’єктів підводної спадщини.

«З початку повномасштабного вторгнення науковець став до лав ЗСУ, нині ж продовжить тримати культурний та релігійний фронти», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.