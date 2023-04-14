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Мінкульт призначив нового гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мінкульт призначив нового гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра»
Остапенко раніше керував заповідником «Хортиця»
фото: пресслужба Міністерства культури

Максим Остапенко є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» отримав нового в.о. генерального директора. Ним став Максим Остапенко, який раніше керував заповідником «Хортиця». Відповідний наказ підписав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Хочу привітати нового в.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка. Підписав сьогодні відповідний наказ про його призначення», – написав Ткаченко.

У Мінкульті розповіли, що Максим Остапенко є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт.

Також він кандидат історичних наук, автор понад 30 наукових праць з історії острова Хортиця та Нижнього Подніпров’я, співавтор дослідження та реставрації унікальних об’єктів підводної спадщини.

«З початку повномасштабного вторгнення науковець став до лав ЗСУ, нині ж продовжить тримати культурний та релігійний фронти», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

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Теги: релігія Києво-Печерська лавра лавра деокупація руїни Олександр Ткаченко наказ міністр

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