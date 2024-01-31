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Архімандрит Говорун назвав фігуру, яка сильно впливає на ситуацію в українському православ’ї

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Архімандрит Говорун назвав фігуру, яка сильно впливає на ситуацію в українському православ’ї
Архімандрит вважає, що необхідно зберегти у ПЦУ роль почесного патріарха
фото: risu.ua

Почесному патріарху УПЦ/ПЦУ Філарету виповнилося 95 років. Попри вік та обструкцію патріарх продовжує формувати порядок денний у церковній сфері

Почесний патріарх УПЦ/ПЦУ Філарет став тараном у здобутті української автокефалії та продовжує створювати історичну реальність довкола себе, не дивлячись на те, що йому виповнилося 95 років. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив відомий богослов, викладач багатьох західних університетів, архімандрит Кирило (Говорун).

Архімандрит наголосив, що остаточно оцінити постать Філарета неможливо, оскільки вона до цього часу здатна змінюватися. «Він маргіналізував автокефальний рух, зробив його токсичним для глобального православʼя. До того часу, як він пристав до автокефального руху, він його душив, коли у радянські часи був екзархом. Він долучився, з одного боку, до створення ПЦУ, а з іншого боку, через його позицію ПЦУ утворилася на 10 років пізніше, ніж могла би. У 2008 році, коли президент Ющенко запрошував до України патріарха Варфоломія, головним гальмом процесу створення визнаної помісної церкви став саме Філарет», – зазначив Говорун.

Філарета намагаються маргіналізувати всередині ПЦУ, після її створення, додав архімандрит Кирило, чому допомогли інтерв’ю патріарха російським ЗМІ.

«Зараз він знаходить для себе нову роль – миротворця між ПЦУ і УПЦ. Він заявив, що неприпустимо займатися силовими захопленнями храмів. Це, на мою думку, може бути конструктивна роль у розвитку українського православʼя», – підкреслив архімандрит.

Патріарх Філарет у Національному палаці «Україна»
Патріарх Філарет у Національному палаці «Україна»
фото: glavcom.ua

На думку Говоруна, важливо зберегти у ПЦУ роль почесного патріарха навіть після смерті Філарета. Він переконаний, що ця інституція може стати «важливою частиною формули примирення між українськими православними».

Нагадаємо, 23 січня Патріарх Філарет відзначав день народження: йому виповнилося 95 років. До Дня Соборності України та 95-річчя від дня народження Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета у Національній музичній академії України імені Чайковського відбувся урочистий концерт.

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Теги: Українська православна церква Кирило Говорун Філарет

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