Архімандрит Кирило Говорун б’є на сполох: Новинський веде в США шкідливу для України ІПСО

«УПЦ МП захищає себе як може. Вона виходить до американських лобістів…»

Московський патріархат веде агресивну церковну політику закордоном, зокрема у США. Відомо, що ця структура найняла відомого юриста і політичного лобіста Вільяма Берк-Вайта. До того ж минулого року на каналі одіозного телеведучого-трампіста Такера Карлсона гостем ефіру був головний партнер Amsterdam&Partners Роберт Амстердам. Тоді інтерв’ю викликало неабиякий резонанс і набрало мільйони переглядів. Про те, які наслідки такої агресивної кампанії УПЦ МП у США видно вже сьогодні, в інтерв’ю «Главкому» розповів відомий в Україні богослов, викладач багатьох західних університетів, архімандрит Кирило (Говорун).

«США зараз увійшли у період президентської передвиборчої кампанії. Ці перегони будуть дуже жорстокими і жорсткими, бо ставки дуже високі. Питання допомоги Україні стало заручником внутрішніх суперечностей в американській політичній системі, зокрема між демократами і республіканцями. Всі вони погоджуються, що Україні треба допомагати, але все одного готові кинути Україну під колеса автобуса, як в Америці кажуть, для досягнення своїх цілей. Це стосується обох провідних партій. Між собою вони використовують будь-які аргументи, аби звинуватити опонента. Причому не важливо, справедливі ці аргументи, чи ні», – пояснив архімандрит.

За його словами, багато аспектів допомоги Україні стали частиною передвиборчої кампанії в США: «Багато республіканців, зокрема з кола Трампа, почали використовувати аргументи, які надають і російські джерела, і джерела УПЦ МП. Отець Вадим Новинський (бізнесмен та ексдепутат, – «Главком») який оплачує лобістську кампанію УПЦ МП у США, скористався моментом виборчих перегонів і використовує ситуацію досить ефективно. Зокрема, маю на увазі розповсюдження лозунгу, що Україна начебто чинить тиск на УПЦ МП і релігію взагалі. Я передбачаю, що цей лозунг звучатиме протягом усіх виборчих перегонів ще гучніше, ніж зараз. Тут геть не йдеться про те, справедливі чи ні ці звинувачення проти України. Крило республіканців, яке висуває Трампа, факти не цікавлять. Трамп же сам казав, що є альтернативна реальність. Для нього і його прихильників більш важливе те, що ми називаємо постправдою – post truth. Тобто це якісь висмикнуті з контексту речі, які вони по-своєму інтерпретують і зразу ж їх політизують, перетворюють на гасла і залучають під ці гасла мільйони людей».

Говорун вважає, що інтерв’ю Роберта Амстердама Такеру Карлсону, яке набрало понад 50 млн. переглядів, мало колосальний вплив на формування точки зору щодо України, зокрема у середовищі республіканців. В ефірі прозвучали тези від Амстердама про те, що УПЦ МП і УПЦ/ПЦУ – це різні релігії, тож, як пояснює архімандрит, коли Україна тисне на УПЦ МП, фактично це нібито означає утиск релігії як такої.

«Для республіканців дуже важливий спадок Рейгана. Рональд Рейган боровся з СРСР у тому числі через те, що там утискали релігію. І зараз, з точки зору багатьох республіканців, ми опинилися у подібній ситуації: Україна в релігійному питанні виявляється спадкоємницею СРСР, яка робить те саме, що Радянський Союз робив з релігією. А це погано. От така тут викривлена логіка.

Ми з вами розуміємо, що це абсурд, брехня, спотворення реальності. Але багатьох республіканців в Америці не цікавить реальність. Їм важливо, що є паралелі, асоціації. І пропагандисти, долучені до президентської кампанії на стороні Трампа, активно використовують ці асоціації», – наголосив священник.

На його думку, Україна виявилася заручницею цієї кампанії. Водночас УПЦ МП ж захищає себе, як може. Зокрема, виходить до американських лобістів, наймає Амстердама, який, до слова, не є проросійським адвокатом. Він сам є небажаною особою у Росії, бо захищав російських опозиціонерів.

«Захищаючи себе, УПЦ МП створила величезну інформаційну хвилю, яка в американському інформаційному просторі продовжуватиме наростати як цунамі. Це цунамі справді може дуже зашкодити Україні. І знов ми повинні розрізняти причину і привід. Причина цього цунамі – не сама Україна, а американські президентські перегони. А те, що відбувається в Україні, – це лише привід для сторін конфлікту в американській політиці», – підкреслив Говорун.

При цьому він запевнив, що у США є багато людей і організацій, які прагнуть розібратися глибше і донести до громадськості справжню картину того, що відбувається.

«От я особисто намагаюся пояснювати, що відбувається. З цією метою пишу колонки для різних американських медіа, які викривають постправду. Серед них можу відмітити українську редакцію «Голосу Америки». Але я бачу, що не така велика кількість людей, як хотілося б, хоче по справжньому розібратися. Здебільшого люди задовольнилися тим, що їм розповів популярний Карлсон. Так, його звинувачують у брехні, маніпуляціях, його через це навіть вигнали з телеканалу Fox. Але він має колосальну аудиторію все одно і він дуже відома медіаперсона», – каже богослов.

На його переконання, опонувати тому, що робить Карлсон, можуть якісні медіа: The New York Times, The Wall Street Journal та інші, які висвітлюють українську тематику і з якими він тісно співпрацює. «Але 55 млн переглядів відео з Карлсоном складно чимось перебити. Якщо і виходить стаття про релігійну ситуацію в Україні у якісній пресі, вона точно не на першій шпальті. І, як не крути, відносно невелика кількість людей її прочитає. Ці читачі – люди, яким не треба нічого доводити, вони і так розуміють, що відбувається. Набагато складніше проникнути в республікансько-трампістську інформаційну бульбашку, яка хоч і є дуже великою, але залишається бульбашкою», – пояснив священник.

Ця «бульбашка», за його словами, є релігійно мотивованою. Наприклад, Рон Десантіс – другий за популярністю після Трампа, є переконаним південноамериканським баптистом. На відміну від Трампа, він дуже щирий у своїй вірі і має колосальну підтримку. «Достукатися до нього і його аудиторії можна лише релігійними посилами через релігійні терміни. (Кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що припиняє участь у перегонах за висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії – «Главком»). Така світська газета, як The New York Times, наприклад, точно не може проникнути у цю бульбашку. Тільки релігійні аргументи тут працюють. І я працюю зі своїми колегами над створенням релігійних наративів, які зрозумілі релігійній людині, щоби переконати подивитися на проблему з іншого боку. Тут важлива співпраця з українськими євангелічними церквами, які мають тісні зв’язки з євангелічними колами у США», – наголосив архімандрит.

Ще одним важливим сегментом він вважає католиків: «Католицька церква у США дуже розділена. Є католики, які підтримують папу Франциска, а є велика кількість католиків, у тому числі на високому ієрархічному рівні, які виступають проти нього. У принципі, папа – це союзник України, попри всі його суперечливі заяви. Він багато адвокатує Україну на глобальному півдні. Але коли говорити про консервативних католиків в Америці, його голос тут вже не такий значущий. Американські консервативні католики, які проти Франциска, як і євангеліки, дуже активно залучені до політичних процесів в Америці. Вони теж будуть обирати Трампа та інших політиків з антиукраїнськими програмами. Це теж дуже важливий сегмент, який треба мати на увазі і шукати підхід до них. Така реальність».

Говорун зазначив, що дуже мало часу залишилося до виборів у США, аби радикально змінити думку республіканців, але все одно «треба лупати сю скалу».

На запитання, хто ще, окрім Вадима Новинського, із впливових українських та російських бізнесменів вкладається у кампанію за УПЦ МП, яка фактично є антиукраїнською, архімандрит відповів: «Не знаю, хто вкладається, але думаю, що вкладаються, бо кампанія ефективна. Путін – майстер розколів. Тобто якщо він бачить, що десь виникає якась щілинка, конфлікт, він починає туди бити, щоби розламати моноліт».

Нагадаємо, що глава РПЦ ухвалив рішення про усунення від священного сану архімандрита Кирила (Говоруна), який виступив проти війни РФ проти України. Про це повідомила пресслужба РПЦ. Це сталося на тлі того, як у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Говорун став співавтором декларації богословів, у якій концепцію «русского мира» було визначено як лженауку.

Раніше архімандрит Кирило (Говорун) викрив брехню РФ про українську церкву, яка пропагується Московським патріархатом за гроші Вадима Новинського.