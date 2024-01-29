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Колишній помічник патріарха Кирила розповів про складні стосунки глави РПЦ і Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Колишній помічник патріарха Кирила розповів про складні стосунки глави РПЦ і Путіна
На думку Говоруна, патріарх Кирило хоче продемонструвати Путіну свою відданість і біжить поперед батька в пекло
колаж із відкритих джерел

Говорун: «Патріарх Кирило не впевнений, що Кремль йому повністю довіряє»

Між російським диктатором Володимиром Путіним і предстоятелем Російської православної церкви (РПЦ) патріархом Кирилом складні стосунки, вони використовують одне одного. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив відомий богослов, викладач багатьох західних університетів, архімандрит Кирило (Говорун).

«Патріарх Кирило хоче продемонструвати Путіну свою відданість і біжить поперед батька в пекло, тобто робить більше, ніж від нього очікує Кремль. Це свідчить про те, що він не впевнений, що Кремль йому повністю довіряє. Якби патріарх Кирило був впевнений, що Кремль абсолютно задоволений ним, він би робив менше. Пам’ятаєте, папа Римський Франциск казав, що патріарх Кирило не має бути вівтарником у Путіна? Так от, я думаю, що у свідомості патріарха Кирила це не він вівтарник у Путіна, а Путін у нього», – розповів архімандрит.

За його словами, існує дві моделі церковно-державних стосунків у глобальному християнстві. Перша – візантійська, де є постать імператора, а знизу і збоку стоїть патріарх. Інша модель – середньовічна католицька, яка передбачає, що папа стоїть нагорі, а знизу – різні королі, яких він благословляє на королівство.

«От у свідомості російського патріарха він не візантійський патріарх, а папа Римський доби середньовіччя. Тобто він хоче бути над королями. У його свідомості церква – більш важливий політичний інститут, ніж навіть Кремль. Але реалізувати це своє бачення він не може. Погляди патріарха Кирила Путін знає, і вони йому не подобаються. У них різні бачення їхнього партнерства. Але поки що між ними є консенсус через те, що вони потрібні одне одному», – пояснив Говорун.

Він додав, що всередині РПЦ є опозиція до війни і до патріарха Кирила. І причиною цьому є не стільки те, що предстоятель Російської православної церкви підтримує війну, скільки те, що він поводиться як монарх. «Єпископи до цього не сильно звикли. До речі, є подібність і розбіжність між Кирилом і митрополитом Онуфрієм. Онуфрій теж поводиться як монарх. Але підпорядкування єпископів і синоду Онуфрію базуються на особистому авторитеті, харизмі Онуфрія. Його сприймають як пророчу фігуру, святого. Вочевидь, він і сам себе так сприймає», – зауважив священник.

Водночас, на його переконання, патріарха Кирила так ніхто не сприймає. «У нього теж одноосібний стиль управління церквою, але підпорядкування Кирилу базується винятково на страху перед ним та державною владою, яка підтримує Кирила. Путін робить послугу Кирилу, посилюючи страх всередині РПЦ. Тобто якщо виступати проти патріарха, ви можете потрапити до в’язниці. Це почалося ще з акцій Pussy Riot у 2012 році, коли ця група виступила у соборі у Москві проти Путіна», – нагадав Говорун.

Нагадаємо, у грудні 2023 року аналітики ISW зафіксували, що очільник Російської православної церкви Кирило зробив заяви, які суперечать позиції російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: путін РПЦ релігія Кирило Говорун патріарх Кирил

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