Відлучений від РПЦ архімандрит розказав про причини репресій

«Масове неканонічне покарання кліриків – спільна риса РПЦ та УПЦ МП»

Російська православна церква (РПЦ) позбавила сану архімандрита Кирила Говоруна, відомого в Україні богослова, викладача багатьох західних університетів. Рішення про це ухвалив патріарх Кирило. Причина – співслужіння з екзархом Команським Михаїлом влітку минулого року у Києві, а також публічна позиція архімандрита, який публічно засуджує мілітаризм російської церкви. Про те, що цим хотіла сказати РПЦ, в інтерв’ю «Главкому» розповів сам Кирило Говорун.

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Богослов пояснив, що це рішення Російської православної церкви на нього ніяк не впливає: він як служив, так і продовжить служити у Лос-Анджелесі, у парафії Вселенського патріархату.

«Це рішення щодо мене насправді направлене на інших людей, а саме на тих, хто перебуває у межах Садового кільця у Москві, тобто на тих політичних діячів, із якими співпрацює Московська патріархія. Мовляв, дивіться, ми, Церква, повністю суголосно з політикою Кремля, робимо все те, що робить Кремль щодо активістів, які його критикують. Тобто РПЦ показує Кремлю, що вона також позбавляється будь-якого голосу критики всередині російської церкви. Це перший меседж», – зазначив Говорун.

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Другий меседж, за його словами, був спрямований усій РПЦ: «Тобто дивіться, архімандрит Кирило належав до вузького кола патріарха Кирила, тісно співпрацював із ним. Тим не менше, патріарх його карає і робить це демонстративно. Зараз я завалений повідомленнями з публікаціями про мене. Йдеться про чисельні російські державні ЗМІ і настільки масштабну інформаційну кампанію, аби її помітили всі. Якщо з Кирилом Говоруном так зробили, то зроблять з будь-ким іншим. Це частина кампанії залякування тих слабких голосів у Московському патріархаті, які проти війни, проти політики Путіна, і які ще залишаються всередині РПЦ», – наголосив архімандрит.

Він розповів, що служить на парафіях Вселенського патріархату з благословення архієпископа Елпідофора, який є очільником Американської архієпископії Вселенського патріархату у США, ще з 2016 року, коли переїхав до Сполучених Штатів. А перше рішення РПЦ щодо нього патріарх Кирило видав у вересні 2023 року.

«Тоді він заборонив мене у служінні. Причиною було названо те, що я співслужив влітку 2023 року з екзархом Вселенського патріархату, єпископом Команським Михаїлом у Києві в Андріївській церкві. Хоча насправді це була не причина, а привід. Адже і до цього часу у Москві прекрасно знали, що я служу на парафіях Вселенського патріархату, я цього ніколи не приховував. Вони вдають, що я належу до них і виходять із цього у своїх рішеннях. При тому, що вони знають, що я вже давно до цієї структури не належу. Навіть не пам’ятаю, коли я востаннє служив на якійсь парафії РПЦ», – розповів Говорун.

Архімандрит також пояснив, що правила, за якими відбувся його перехід до Вселенського патріархату, від недавнього часу змінилися. Зокрема, на це значною мірою вплинули вплинули Україна і її Томос.

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«Масові переходи з однієї юрисдикції в іншу за новими правилами почалися із Сурозької кризи у Великій Британії (криза у Сурозькій єпархії, закордонній єпархії РПЦ у Великій Британії та Ірландії у 2006 р. Пов’язана з тим, що очільник єпархії єпископ Василь (Осборн) оголосив про перехід до Константинопольського патріархату). Криза почалася майже одразу, як помер авторитетний митрополит Антоній Блум. Багато священників Сурозької єпархії тоді перейшли з цієї митрополії до Вселенського патріархату. Цей випадок створив прецедент, коли без традиційних канонічних процедур можна приєднатися до іншої юрисдикції», – сказав богослов.

Він пояснив, що Москва зараз практикує те саме: «І ось тепер почалася масова та безпрецедентна зачистка кліриків Московського патріархату, незгодних з його політикою. Так само і в Україні, коли почався перехід парафій з УПЦ МП до ПЦУ, Московський патріархат в Україні почав дуже жорстко карати своїх кліриків».

Нагадаємо, що глава Російської православної церкви ухвалив рішення про усунення від священного сану архімандрита Кирила (Говоруна), який виступив проти війни РФ проти України. Про це повідомила пресслужба РПЦ. Це сталося на тлі того, як у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, Говорун став співавтором декларації богословів, у якій концепцію «русского мира» було визначено як лженауку.

Раніше архімандрит Кирило (Говорун) викрив брехню РФ про українську церкву, яка пропагується Московським патріархатом за гроші Вадима Новинського.