Армія РФ обстріляла східні регіони країни: є загиблі

Росіяни продовжують терор мирного населення України

У неділю, 26 січня, росіяни продовжили завдавати ударів по території України. Внаслідок атак російської армії по східних та південно-східних регіонах держави є загиблі та поранені, зруйновані десятки житлових будинків.

Донеччина

На Донеччині внаслідок обстрілу, 26 січня, загинула одна людина. Ще четверо дістали поранення. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він закликає жителів області не наражати себе на небезпеку та евакуюватися.

«У центрі Покровська росіяни вбили жінку. У Костянтинівці поранили чотирьох людей від 48 до 70 років, пошкодили численні багатоповерхівки і приватні будинки», – написав Філашкін у Telegram.

Херсонщина

26 січня росіяни завдали удару із застосуванням безпілотника по Корабельному району Херсона. Вибухову травму внаслідок удару дістав 49-річний чоловік. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про загибель ще одного жителя Херсонщини внаслідок атаки дрона.

«Між селами Велетенське та Розлив окупанти атакували з БпЛА 45-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. Він дістав поранення, несумісні з життям», – написав Прокудін у Telegram.

Харківщина

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Куп'янську 26 січня. Внаслідок атаки є поранена жінка, пошкоджені приватні будинки та електромережі. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають інтенсивних ударів по Куп'янську. Ворог застосував КАБи, пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки, лінії електропередач», – написав він у Telеgram.

Пізніше Синєгубов повідомив, що після гасіння пожежі рятувальники ДСНС знайшли жінку, яка дістала вибухове поранення, її госпіталізували.

Сумщина

У Сумах та в Піщанському старостаті внаслідок російської атаки 26 січня пошкоджено 30 будівель та три автомобілі. Про постраждалих не повідомляється. Про це повідомляє Сумська міська рада.

«Пошкоджено 30 будівель, з них: 3 нежитлові будівлі, 10 багатоквартирних житлових будинків та 17 приватних житлових будинки. Пошкоджені 3 легкових автомобілі», – йдеться у дописі міськради у Telegram.

Дніпропетровщина

26 січня війська РФ понад 10 разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Понад 10 разів російські війська атакували Нікопольщину протягом дня. Ворог застосовував fpv-дрони та важку артилерію. Гатив по районному центру, Марганецькій та Покровській сільській громадах. Пошкоджені приватний будинок і два автобуси. Людей не зачепило» , – зазначив він у Telegram.

Нагадаємо, що триває 1068-й день війни.