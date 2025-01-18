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Росіяни просунулися біля кількох населених пунктів на Донеччині та Харківщині — DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни просунулися біля кількох населених пунктів на Донеччині та Харківщині — DeepState
Війська РФ просунулися біля кількох населених пунктів у Донецькій та Харківській областях
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся у Тихому та біля Зеленого Гаю у Харківській області, а також біля Удачного, Котлиного та Дачного на Донеччині

Російські війська просунулися біля кількох населених пунктів у Донецькій та Харківській областях. Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно з нею, ворог просунувся у Тихому та біля Зеленого Гаю у Харківській області, а також біля Удачного, Котлиного та Дачного, що на Донеччині.

«Ворог просунувся в Тихому, біля Зеленого Гаю, Удачного, Котлиного, та Дачного», – йдеться у повідомленні.

Також аналітики повідомили, що 17 січня армія РФ розпочала штурмові дії на Шахтоуправління «Покровське»

Інформація про присутність росіян на шахті №2 Шахтоуправлінні «Покровське» надходить від 16 січня.

До слова, російські війська окупували Піщане, Слов'янку та Ясенове.

Нагадаємо, триває 1060-й день повномасштабної війни в Україні.

Протягом минулої доби відбулось 155 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

 Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

 

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Теги: ворог росіяни війна Харківщина Донеччина

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