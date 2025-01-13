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У Лос-Анджелесі один із найдорожчих будинків у США перетворився на згарище

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Лос-Анджелесі один із найдорожчих будинків у США перетворився на згарище
Чотириповерховий шикарний будинок звалився через пожежу
фото: dailymail.co.uk

Маєток вартістю $125 млн повністю згорів

Найдорожчий Пасіфік-Палісейдс і один з найдорожчих будинків у США перетворився на згарище внаслідок бурхливих лісових пожеж, які охопили великі райони Лос-Анджелеса. Про це пише Daily Mail.

Величезний особняк вартістю 125 млн перетворився на купу попелу з відкритими балками і купами щебеню на місці колись чудових садів. Будинок з 18 спальнями, що належить 29-річному керівнику Luminar Technologies Остіну Расселу, можна було орендувати за приголомшливу суму $450 тис. на місяць. У 2023 році футуристичний будинок навіть з'явився гучному серіалі HBO «Спадкоємці».

Пожежа, яка знищила великі ділянки в районах Пасіфік-Палісейдс і Малібу, продовжує вирувати, і поки її вдалося локалізувати лише на 8%. Він вже зруйнував понад 10 тис. будівель і забрав життя щонайменше 16 людей.

Нині зруйноване житло технологічного магната Остіна Рассела – один із найвідоміших маєтків, знищених вогнем. 2021 року воно потрапило до заголовків газет, коли підприємець викупив його за $83 млн. Рассел спочатку тримав свою особистість у секреті, а в перших повідомленнях про продаж мегаособняку його називали «таємничим криптомільярдером».

Найдорожчий будинок у Пасіфік Палісейдс був знищений лісовими пожежами
Найдорожчий будинок у Пасіфік Палісейдс був знищений лісовими пожежами

Він є одним із наймолодших представників надбагатої групи людей у ​​світі та став мільярдером у віці 25 років після того, як вивів акції Luminar Technologies на фондову біржу у 2020 році. Рассел заснував компанію в 2012 році, коли йому було всього 17 років, і, закінчивши середню школу наступного року, три місяці провчився в Стенфорді, перш ніж піти, щоб зосередитись на бізнесі. Його компанія спеціалізується на технологіях, які передували появі безпілотних автомобілів.

До пожежі в цьому приголомшливому будинку було 18 спалень і шість ванних кімнат, а також «кухня шеф-кухаря, спроєктована Nobu» і власний театр на 20 місць. 

У підвалі розташовувався винний льох з контрольованою температурою, дах був розсувний, «щоб можна було милуватися зірками», а в пишних садах розташовувався сучасний басейн, який тепер є обгорілою дерев'яною ямою, наповненою каламутною чорною водою. А від знаменитого вишуканого інтер'єру не залишилося нічого. Футуристичний чотириповерховий будинок звалився, а його знаменита тераса перетворилася на руїни

Поряд із пожежею в Палісейдс у районі Великого Лос-Анджелеса все ще вирують п'ять пожеж, тільки дві з яких локалізовані більш ніж на 70%. Остання з них  отримала назву «Пожежа Арчера». Вона спалахнула на півночі округу Лос-Анджелес рано-вранці в п'ятницю, 10 січня.

До слова, Каліфорнію через сильний вітер охопили вогняні торнадо.

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Теги: пожежа США житло будинок Daily Mail руїни

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