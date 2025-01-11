РФ вночі атакувала Україну понад 70 дронами: постраждали сім областей

Повітряні сили повідомили, скільки дронів випустили вночі окупанти по Україні

Російські загарбники вночі атакували Україну 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили.

Дрони запускали із Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях», – йдеться в повідомленні.

Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

Ще 27 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, триває 1053-й день повномасштабної війни в Україні.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.