«Я вам твердо скажу...». Патріарх Філарет у свій день народження спрогнозував, як завершиться війна

Священнослужитель закінчив літургію словами про майбутнє України

Сьогодні, 23 січня, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет провів урочисте богослужіння з нагоди свого 96-ліття. Про це повідомляє УПЦ Київського патріархату.

Божественна літургія відбувалася у Свято-Володимирському патріаршому кафедральному соборі. Під час богослужіння підносились посилені молитви за Україну, наших воїнів-захисників та український народ.

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Урочисте богослужіння з нагоди свого 96-ліття патріарха Філарета фото: Facebook/Архієпископ Сумський Никодим

Патріарх Філарет закінчив літургію словами: «Я вам кажу твердо – перемога буде за нами».

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, день народження відзначає патріарх Філарет. Йому виповнилося 96 років.

Шість років тому в Національному палаці «Україна» відзначалося 90-ліття ієрарха. Політична еліта, керівництво церков віншували ювіляра, який щойно отримав зірку Героя України. Саме з волі Філарета, який погодився на Об'єднавчий собор, також щойно постала помісна Православна церква України, якій дарував Томос Вселенський патріарх.

Та вже за кілька місяців ієрарх, який у новій Церкві отримав титул почесного патріарха, зважиться на черговий крутий поворот.

Філарет заявить про те, що Українська православна церква Київського патріархату, яка після Об'єднавчого собору мала б припинити існування, адже повним складом увійшла до ПЦУ, продовжить свою діяльність. Філарет вважав несправедливим той факт, що нова церква не отримала статусу патріархату, і вимагав не погоджуватися на такі умови.

Фактично усі вихідці з УПЦ КП, вихованці патріарха, зокрема молодий предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, призначення якого лобіював сам Філарет, не розділили його позицію. Та патріарх не здався й опинився фактично на самоті.

Та попри тотальну обструкцію братів по церкві та поважний вік, Філарет не припинив активної діяльності. У свої 96 років він проводить богослужіння, зустрічається з політиками, предстоятелями інших церков, дипломатами, мирянами.