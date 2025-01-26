Як завершиться війна в Україні: The Times назвала чотири сценарії

The Times пише, що Україна, ймовірно, все таки змушена буде погодитися на певні територіальні поступки для завершення війни

Газета The Times окреслила чотири сценарії завершення війни в Україні. Всі вони виключають раптову смерть російського диктатора Володимира Путіна.

Сценарій №1: Поразка

Такий сценарій є найгіршим і передбачає тривале ведення Росією війни та ухилення від переговорів. Там зазначається, що якщо Україна залишиться без підтримки США, вона може зазнати військової поразки.

Видання зазначає, що поразка України матиме жахливі наслідки для світової безпеки. Мільйони українських біженців шукатимуть порятунку за кордоном, а тисячі залишених в Україні потраплять у російські в’язниці. НАТО втратить стратегічні позиції, а танки Кремля з’являться на кордонах Польщі.

Сценарій №2: Поганий мир

Другий сценарій мало чим кращий за перший. У цьому випадку Україна, позбавлена належної підтримки Заходу, буде змушена піти на поступки з позиції слабкості, уклавши угоду, яка передбачає розділення країни та створення проросійського уряду.

Це буду відчутна поразка України та її союзників.

Сценарій №3: Припинення вогню

Третій сценарій передбачає припинення бойових дій. Якщо це стане частиною переходу до всеосяжного мирного врегулювання, це може стабілізувати регіон і зберегти суверенітет України за умови міжнародних гарантій безпеки.

Проте зазначається, що якщо припинення вогню не супроводжуватиметься мирною угодою, воно лише заморозить конфлікт. Як свідчить досвід Мінських домовленостей, це залишить поле для нового етапу війни, коли Росія вирішить поновити наступ.

Сценарій №4: Мирне врегулювання

Четвертий сценарій – це найкраща надія для України. Він передбачає зміцнення її позицій за підтримки США для ведення переговорів із позиції сили. Це дасть змогу укласти угоду, яка забезпечить економічну життєздатність країни, її суверенітет та гарантії безпеки.

Проте зазначається, що повернення до кордонів 1991 року все ж малоймовірне.

Зміцнення позицій України потребуватиме рішучих дій з боку США, включно із санкціями проти Росії, військовою підтримкою та економічною допомогою.

Видання пише, що Україна, ймовірно, змушена буде погодитися на певні територіальні поступки. Опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що вже 32% українців готові розглянути такі кроки заради миру. За умови надійних гарантій з боку США цей показник може зрости.

Нагадаємо, триває 1068-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.