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Засновник Telegram Дуров покинув Францію – AFP

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Засновник Telegram Дуров покинув Францію – AFP
Слідчий суддя дозволив Дурову залишити Францію на «кілька тижнів»
фото з відкритих джерел

Днями слідчий суддя задовольнив клопотання Дурова про зміну йому умов нагляду

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров, якого у Франції звинувачують у численних правопорушеннях, пов’язаних з організованою злочинністю, з дозволу влади залишив країну. Як інформує «Главком», про це повідомляє France 24 з посиланням на AFP.

Джерело, ознайомлене зі справою, розповіло французькому інформаційному агентству, що бізнесмен вилетів із Франції вранці 15 березня.

За даними іншого джерела, слідчий суддя дозволив Дурову залишити Францію на «кілька тижнів». Третій співрозмовник AFP повідомив, що Дуров вирушив до Дубая.

Прессекретар Telegram відмовився від коментарів, додавши, що компанія пізніше оприлюднить заяву.

Як зазначає AFP з посилання на джерело, днями слідчий суддя задовольнив клопотання Дурова про зміну йому умов нагляду.

Нагадаємо, Павла Дурова, засновника месенджера Telegram затримали ввечері суботи, 24 серпня 2024 року у Франції. Тоді ж разом із Павлом Дуровим у Парижі було затримано 24-річну Юлію Вавілову. Пізніше Дурова було звільнено під заставу в 5 млн євро.

Йому висунуто звинувачення за шістьма статтями. Серед них – адміністрування онлайн-платформи для здійснення незаконних транзакцій, відмивання грошей, надання незаконних криптографічних послуг та відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також співучасть у незаконному обігу наркотиків та співучасть у розповсюдженні зображень неповнолітніх порнографічного характеру.

Після затримання засновника Павла Дурова месенджер Telegram у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.

До слова, Ірина Болгар, яка називає себе матір'ю трьох дітей Павла Дурова, розповіла, що засновник Telegram вимагав, аби вона разом із дітьми переїхала до ОАЕ. Однак коли вона відмовилася, перестав надавати їй фінансову підтримку.

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Теги: Павло Дуров бізнесмен Telegram суддя слідство

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