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Сенатор США відмовився їздити на Tesla після суперечки з Маском щодо України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сенатор США відмовився їздити на Tesla після суперечки з Маском щодо України
Сенатор Келл посперечався з Маском
фото з відкритих джерел

Автомобільна компанія, на думку Келлі, є «рухомим білбордом» для роботи Маска на президента Дональда Трампа

Американський сенатор-демократ та колишній астронавт Марк Келлі відмовився користуватися своєю автівкою компанії Tesla після того, як її очільник Ілон Маск назвав його зрадником через візит до України. Як інформує «Главком», про це сенатор сказав у відео на своїй сторінці у Facebook.

За словами Келлі, у п’ятницю, 14 березня, він востаннє поїхав на роботу на автівці від компанії Маска, який «виявився придурком». Замість неї він тепер користуватиметься білою Chevrolet Tahoe, сказав він виданню Bloomnerg.

Таке рішення сенатор ухвалив незадовго після того, як між ним і Маском сталася публічна суперечка. Тоді Келлі опублікував фото зі свого візиту до України на тлі призупинення допомоги зі США, закликавши відновити підтримку і написавши, що Дональд Трамп намагається послабити позиції України. Американський бізнесмен відповів на допис сенатора, назвавши його «зрадником».

«Коли я купував цю машину, не думав, що вона стане політичним питанням. Але щоразу, коли сідаю в неї останні 60 днів, мене не покидає думка про те, скільки шкоди Ілон Маск і Дональд Трамп завдають нашій країні», – сказав Келлі.

Згодом сенатор також пояснив, що не захотів більше їздити на Tesla, зважаючи на діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE), який очолює Маск і який розгорнув кампанію звільнень десятків тисяч держслужбовців.

Автомобільна компанія, на думку Келлі, є «рухомим білбордом» для роботи Маска на президента Дональда Трампа: «Він руйнує життя людей лише для того, щоб звільнити місце для величезного податкового скорочення для таких мільярдерів, як він».

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп показав нову Tesla Model S у дворі Білого дому. Таким чином він висловив підтримку Ілону Маску. 

Акції Tesla в понеділок, 10 березня, втратили 15% вартості, що стало найбільшим одноденним зниженням за останні чотири роки. Як зазначає Bloomberg, аналітики пов’язують це з переглядом прогнозів поставок, а також зі зростаючою негативною реакцією на політичну позицію Маска.

Падіння акцій компанії відбулося після того, як аналітики знизили прогнози щодо обсягів поставок Tesla. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Маска з початку року скоротилися більш ніж на $132 млрд.

Як відомо, на ринку акцій США зафіксовано найгірший день цього року. Найбільші втрати зазнає технологічний сектор. Сукупна капіталізація компаній, що входять до індексу NASDAQ 100, за день скоротилася на $1 трлн.

Ринок американських акцій впав після того, як в інтерв'ю телеканалу Fox News у неділю, 9 березня, президент США Дональд Трамп відмовився унеможливлювати ризики рецесії. Він заявив, що для американської економіки «настає перехідний період», коли набере чинності мито на імпорт.

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Теги: Дональд Трамп імпорт Tesla Ілон Маск Facebook президент втрати відео бізнесмен

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