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Корогодський заявив, що йде в мери Києва та назвав несподівану причину свого рішення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Корогодський заявив, що йде в мери Києва та назвав несподівану причину свого рішення
Корогодський хоче стати мером, бо йому подобається ухвалювати рішення
фото: скріншот із відео

«Я готуюсь, я працюю, там треба ж знань багато», – сказав Корогодський

Відомий український шоумен, меценат та бізнесмен Гарік Корогодський має намір балотуватися у мери Києва. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю Наталі Мосейчук.

«Я готуюсь, я працюю, там треба ж знань багато», – сказав Корогодський.

На запитання ж, чому він хоче стати міським головою столиці, ноумен відповів, що йому це цікаво. Крім того, він відчуває драйв, коли доводиться ухвалювати рішення.

«Це адреналін, коли ти приймаєш рішення. Коли велике рішення ти приймаєш  – це великий адреналін. А робота мером – це ухвалювання 100-200-300 рішень на день. І якщо ти це не завішуєш, а ухвалюєш, – це великий драйв. Це дуже швидкі вуглеводи», – сказав бізнесмен.

Гарік Корогодський відомий своєю ексцентричною поведінкою та нестандартним підходом до бізнесу та благодійності. Корогодський є співвласником компанії «Олімп», яка займається будівництвом та управлінням торговими центрами, зокрема ТЦ Dream Town у Києві. Він також відомий своїми інвестиціями в нерухомість та різні проєкти в галузі розваг і торгівлі. Гарік Корогодський активно займається благодійністю. Він є засновником благодійного фонду «Життєлюб» , який допомагає людям похилого віку та іншим соціально незахищеним категоріям населення.  Бізнесмен написав кілька книг, найвідоміша з яких – «Как потратить миллион, которого нет».

Нагадаємо, 3 квітня Київська міська рада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. Передбачається, що КМВА більше не зможе видавати власні розпорядження без підпису міського голови, це рішення підтримали 62 депутати Київради. Ткаченко підкреслив, що забрати повноваження в начальника МВА під час воєнного стану може «тільки той, хто його туди призначив». Тимур Ткаченко заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко проштовхує рішення про обмеження повноважень КМВА. Сам мер пояснює, що рішення, ухвалене Київрадою, потрібне для розв’язання нагальних господарських питань.

Раніше у фракції політичної сили міського голови Києва «Удар» заявляли, що столиці не потрібна Київська міська військова адміністрація. Мовляв, вона існує «лише для одного»: щоб у міського голови Віталія Кличка не було повноцінних повноважень.

До слова, начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих голови Київської ОДА Віталія Кличка в тому, що вони саботують облаштування на Хрещатику наземного пішохідного переходу. Облаштування переходу як частини проєкту безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом напередодні анонсував голова КМВА. 

До слова, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко скасував розпорядження свого попередника, Миколи Жирнова, яке стосувалося покладення виконання обов’язків першого заступника голови КМВА на Миколу Поворозника. Водночас це рішення не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА. Микола Поворозник відреагував на розпорядження Тимура Ткаченка і подякував йому «за привітання з Днем народження». 

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Теги: Київ вибори меценат робота бізнесмен

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