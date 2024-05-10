Без опадів, заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 10 травня

Вдень температура підніметься до 14-19° тепла

10 травня в Україні буде мінлива хмарність. Переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У пʼятницю лише вдень в Сумській та Чернігівській областях місцями пройде невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 1-6° тепла. На поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5°, на Сумщині, Харківщині та Луганщині сильні заморозки 0-3°. На Закарпатті та узбережжі морів очікується 5-10° тепла.

Вдень температура підніметься до 14-19°. На півдні та південному заході країни буде 17-22°. У Карпатах сягатиме 10-15° тепла.

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південно-західний зі швидкістю до 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме 1-6° тепла вночі (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°) та 14-19° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 3-5° тепла вночі та 16-18° тепла вдень.