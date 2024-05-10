Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Без опадів, заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 10 травня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Без опадів, заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 10 травня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень температура підніметься до 14-19° тепла

10 травня в Україні буде мінлива хмарність. Переважно без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У пʼятницю лише вдень в Сумській та Чернігівській областях місцями пройде невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні країни північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 1-6° тепла. На поверхні ґрунту будуть заморозки 0-5°, на Сумщині, Харківщині та Луганщині сильні заморозки 0-3°. На Закарпатті та узбережжі морів очікується 5-10° тепла.

Вдень температура підніметься до 14-19°. На півдні та південному заході країни буде 17-22°. У Карпатах сягатиме 10-15° тепла.

Без опадів, заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 10 травня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південно-західний зі швидкістю до 3-8 м/с.

Температура в Київській області становитиме 1-6° тепла вночі (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°) та 14-19° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 3-5° тепла вночі та 16-18° тепла вдень.

Читайте також: 10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дощі, місцями грози у низці областей: прогноз погоди на 14 квітня
Дощі, місцями грози у низці областей: прогноз погоди на 14 квітня
14 квiтня, 04:55
На кадрах видно, що вітер зірвав гілки з дерев
Дощ та шквальний вітер: увечері столицю накрила негода
14 квiтня, 22:20
Температура повітря - вкрай неоднорідна
Мокрий сніг та заморозки: синоптикиня розповіла про погоду цього тижня
15 квiтня, 16:01
У Пенджабі, найбільш густонаселеній провінції Пакистану, 21 людина загинула внаслідок ударів блискавки
У Пакистані внаслідок негоди загинуло понад 40 людей
16 квiтня, 07:02
На Київщині 19 квітня вночі помірний, вдень невеликий дощ
Помірний дощ та 13° тепла: прогноз погоди на 19 квітня
19 квiтня, 05:30
Вночі у західних, північних та Вінницькій областях сильні заморозки 0-3°
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 квітня
20 квiтня, 05:28
Наслідки негоди в Печерському районі столиці
Синоптики попередили про небезпечні стихійні явища: де вируватиме негода
21 квiтня, 10:11
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
Найхолодніше було 20 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -0,2°С
Квітень у Києві став одним з найтепліших за останні 144 роки
1 травня, 17:55

Суспільство

10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Суд розглянув справу про поновлення Фаріон на посаді професора вишу
Суд розглянув справу про поновлення Фаріон на посаді професора вишу
До і після служби. Генерал Залужний показав свої знакові фото
До і після служби. Генерал Залужний показав свої знакові фото
Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото)
Коломойського розвеселив вирок судді щодо запобіжного заходу (фото)
Хакери зламали супутниковий ефір низки українських каналів і запустили показ параду в Москві
Хакери зламали супутниковий ефір низки українських каналів і запустили показ параду в Москві
Що кримінального у «колорадській стрічці». Пояснення історика до 9 Травня
Що кримінального у «колорадській стрічці». Пояснення історика до 9 Травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
399K
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
100K
Знаки природи. Парад Путіна накрив сніг (фото)
90K
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
15K
Екскерівник молдовської розвідки: Призначення Данілова послом у Молдову – не випадкове
14K
Масштабна повітряна тривога лунала через загрозу балістики
12K
Міграційна служба призупиняє надання однієї з послуг українцям

Новини

Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
8 травня, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua