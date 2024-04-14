Дощі, місцями грози у низці областей: прогноз погоди на 14 квітня

Вдень у західних областях можливі сильні пориви вітру

14 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройдуть короткочасні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю вночі опадів не передбачається. Вдень у більшості західних, ввечері й місцями у північних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-західний, західний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. Вдень у західних областях можливі сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 7-12° тепла. Вдень коливатиметься від 18° до 23° тепла. На півдні, Закарпатті та Прикарпатті місцями підніметься до 26°.

У Карпатах вночі очікується 3-8° тепла, а вдень 10-15°.

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Лише ввечері місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме 7-12° тепла вночі та 18-23° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 10° тепла вночі та 20-22° тепла вдень.

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