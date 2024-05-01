Квітень у Києві став одним з найтепліших за останні 144 роки

Найхолодніше було 20 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -0,2°С

Загалом у Києві з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 температурних рекордів

Квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки у Києві. За перші тижні було зареєстровано 13 температурних рекордів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 12,8°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С.

«Він став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки», – зазначили у обсерваторії.

Найхолодніше було 20 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -0,2°С, а найтепліше – 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +26,9°, встановивши таким чином температурний рекорд. Опадів на проспекті Науки випало 78 мм або майже дві місячні норми – 186 %.

Загалом у Києві з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 температурних рекордів.

Нагадаємо, вчені-кліматологи з Каліфорнійського університету в Берклі передбачили, що літо з великою ймовірністю поб'є рекорди температури та вологості через Ель-Ніньо. Про це, спираючись на результати дослідження, опубліковані у журналі Geophysical Research Letters, пише портал phys.org.

Прогноз застосовується до багатьох регіонів світу, включаючи Індію та більшу частину Африки, Центральну та Південну Америку та Австралію, але також включає Флориду та Техас. Більшість здорових людей можуть переносити суху спеку, проте поєднання високої температури повітря та підвищеної вологості є серйозним стресом для організму. Чим вище вологість, тим менше поту випаровується, що ускладнює регуляцію внутрішньої температури тіла в межах норми.

Ель-Ніньйо – феномен різкого підвищення температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що означає сильну спеку, засухи та катастрофічні наводнення і опади у багатьох регіонах світу.

«Довгострокові прогнози можуть допомогти регіонам підготуватися до екстремальної спеки та захистити людей, худобу та посіви», – сказав професор науки з Каліфорнійського університету в Берклі Вільям Боос.

Хоча температури по всьому світу встановлюють рекорди майже щороку, поєднання високої спеки та високої вологості є подвійним ударом, який може бути смертельним. Хоча більшість здорових людей витримують суху спеку, волога спека є набагато більшим стресом для організму.