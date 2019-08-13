Миша проти яструба. Чому Зеленський звільнив Безсмертного тема дня

Фото: Олександр Косарєв

Роман Безсмертний був членом переговорної групи в Мінську 36 днів

13 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі, яка веде переговори щодо мирного врегулювання на Донбасі. Це рішення - своєрідний кадровий рекорд нового президента. Безсмертний перебував у статусі делегата від України у Мінську всього лише 36 днів.

Раніше Зеленський вже демонстрував кадрові дива. У травні відразу після інавгурації він призначив Олену Зеркаль заступницею глави його адміністрації із зовнішньої політики. Але вже наступного дня указ про це зник з офіційного сайту. Тоді такий конфуз мав доволі просту розгадку: Зеркаль сама не захотіла працювати у команді Зеленського. Навіщо ж президент підписував указ про її призначення, ніхто так і не пояснив.

З Безсмертним історія зовсім інша.

Хронологія подій

9 липня Романа Безсмертного повернули Тристоронню контактну групу на посаду представника України робочій підгрупі з політичних питань. За часів Порошенка Роман Петрович вже виконував цю місію. Тому призначення було сприйнято схвально громадськістю. Це була ознака того, що нова адміністрація цінує досвід і перевірені кадри.

6 серпня на Донбасі бойовики зривають перемир’я і пострілом з гранатомета вбивають чотирьох українських морпіхів.

7 серпня Володимир Зеленський дзвонить Путіну і закликає вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі.

9 серпня Безсмертний заявив, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна мала б призупинити участь у Мінських переговорах доти, доки не буде зібрано «нормандський формат». Тобто потрібно не дзвонити Путіну, а робити конкретні кроки.

13 серпня Зеленський звільняє Романа Безсмертного. При цьому Безсмертний дізнається про це зі ЗМІ. Пізніше в Офісі президента таке рішення пояснили тим, що в контактній групі під керівництвом Леоніда Кучми «формується більш ефективна команда, яка зможе продуктивно захищати позицію України».

Ввечері 13 серпня Роман Безсмертний в ефірі «24 каналу» коментує ситуацію.

Яка причина звільнення

«Що послужило причиною власне цього звільнення, тут таємниці немає. Є моя публічна позиція… Це стосовно тактики дій на лінії розмежування, в переговорній групі», - розповів Безсмертний, не вдаючись у деталі.

Безсмертного не повідомили

«Я пережив три етапи роботи з президентами. Перший етап – президент, коли призначав і звільняв, пояснював причини. Другий етап – це я від імені президента, пояснював, чому президент приймає таке рішення. Зараз такий етап, коли ніхто не пояснює, ні коли призначають, ні коли звільняють», - розповів Безсмертний.

За словами політика, що коли його призначили до Тристоронньої контактної групи 9 липня, то він через деякий час запитав про причину такого рішення. «Відповідь була коротка – у нас немає часу на зустрічі», - передав Безсмертний.

Безсмертний вимагав стріляти у відповідь

Безсмертний запевняє, що бачив в своєму житті багато: бували випадки, коли треба не мовчати, а відстоювати свою позицію. Тому розуміючи наслідки дій влади, він «коректно, щоб нікого ж не ображати» висловлював свою думку.

«…починаючи з того, що не можна не проводити військовий парад в умовах війни, закінчуючи дзвінком Путіну – не треба телефонувати Путіну, а треба діяти досить різко і послідовно… Я не розумію, чому не відповідають на обстріли на фронті», - перелічив Безсмертний.

Стосовно дзвінка Путіну, то це було вже друге спілкування. Перша телефонна розмова Зеленського з Путіним відбулась 11 липня. Безсмертний критично ставиться до того, як Зеленський спілкується з російським президентом. За словами політика, у у глави нашої держави свідоме переконання, що очільник Кремля може бути якимось союзником. «Він виглядає у цьому протистоянні, як миша, яка довірилась коту. І цей кіт пограється з мишею і потім він покарає цю мишу. Це вже очевидно і зрозуміло», - додав Безсмертний.

Політик нагадав, що так само не розумів Порошенка, який дзвонив Меркель.

Слід нагадати, що Безсмертний критикував Зеленського ще під час президентської кампанії.

Що не так з указом про спрощення надання громадянства

У вівторок Зеленський підписав указ про спрощення набуття українського громадянства іноземцями, які воювали за Україну, та росіянам, які зазнали переслідувань.

«Нинішній указ, підписаний Зеленським, є незаконним і неконституційним. Президент не має права встановлювати порядок набуття чи позбавлення українського громадянства. Він може видати акт про надання громадянства чи позбавлення», - прокоментував Безсмертний.

На думку політика, указ Зеленського абсолютно ніяк не впливає на порядок набуття громадянства, зате створює додаткові колізії в українському законодавстві.