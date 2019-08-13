У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда



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13 серпня своїм указом Зеленський звільнив Безсмертного

Президент делегував організацію відстоювання позицій України у складному переговорному процесі Леоніду Кучмі, заявили в Офісі Зеленського

В Офісі президента Володимира Зеленського, пояснюючи звільнення Романа Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі, повідомили, що у ТКГ під керівництвом Леоніда Кучми формується більш ефективна команда.

«Президент делегував організацію відстоювання позицій України у складному переговорному процесі другому президенту України Леоніду Кучмі. Під його керівництвом ми наразі формуємо більш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську», - заявили в Офісі президента, який цитує Українська правда.

На Банковій не відповіли на питання, чи пов'язане рішення про звільнення Безсмертного із його заявою про те, що Україна після загибелі чотирьох військових під Павлополем на Донбасі мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі лідерів країн «нормандського формату» – України, Росії, Німеччини та Франції.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі.

Причиною звільнення з посади представника України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний вважає свою публічну позицію з деяких питань.

Народний депутат Сергій Висоцький вважає, що «стрімке виключення Романа Безсмертного з Мінської групи після його кваліфікованих та професійних заяв щодо ескалації на фронті - це гірше ніж злочин».

Нагадаємо, раніше Безсмертний заявив, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна мала призупинити участь у Мінських переговорах доти, доки не буде зібрано «нормандський формат».

Нагадаємо, в 2015 році Романа Безсмертного призначили представником України з політичних питань в ТКГ. На засіданнях він наполягав на необхідності вирішення питань безпеки, припинення вогню і звільнення заручників. У квітні 2016 року Безсмертний залишив контактну групу.

Влітку 2019 року Зеленський повернув у Тристоронню контактну групу Романа Безсмертного.