Зеленський зараз сунеться в пастку Кремля - Безсмертний



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Президент України виглядає у протистоянні з Путіним, як миша, яка довірилась коту, вважає Роман Безсмертний

Президент Володимир Зеленський своїм ставленням до Володимира Путіна потрапляє в пастку. Таку думку висловив Роман Безсмертний, якого сьогодні Зеленський звільнив з посади представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

«Нинішня ситуація дуже небезпечна тим, що за бажанням, а я вірю в чесне бажання Зеленського зробити краще, він на жаль зараз сунеться в пастку. Він просто не розуміє, з ким він має справу», - розповів Зеленський в ефірі «24 каналу».

Він уточнив, що йдеться про свідоме переконання Зеленського, що Путін у цій ситуації може бути якимось союзником.

«Він виглядає у цьому протистоянні, як миша, яка довірилась коту. І цей кіт пограється з мишею і потім він покарає цю мишу. Це вже очевидно і зрозуміло», - додав Безсмертний.

Він нагадав, що не розумів Порошенка, який дзвонив Меркель, і так само не розуміє Зеленського, який дзвонить Путіну.

Нагадаємо, 7 серпня Володимир Зеленський вдруге подзвонив Володимир Путіну і попросив, щоб той вплинув на бойовиків на Донбасі, які перед чим вбили чотирьох українських морпіхів.

9 серпня Безсмертний заявив, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна мала призупинити участь у Мінських переговорах доти, доки не буде зібрано «нормандський формат».