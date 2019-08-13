Безсмертний назвав незаконним указ Зеленського про спрощене надання громадянства



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«Більш ліберального законодавства про набуття громадянства, ніж в Україні, немає в жодній країні світу», - запевняє Безсмертний

Сьогоднішній указ Володимира Зеленського про спрощення набуття українського громадянства є неконституційним. Таку думку висловив Роман Безсмертний, який є автором чинного закону про громадянство.

«Нинішній указ, підписаний Зеленським, є незаконним і неконституційним. Президент не має права встановлювати порядок набуття чи позбавлення українського громадянства. Він може видати акт про надання громадянства чи позбавлення», - розповів Безсмертний в ефірі «24 каналу».

На його думку, указ Зеленського тільки створить колізії в законі.

«Замість того, щоб людині надати українське громадянство, виходить не зрозумілий для мене документ, який абсолютно ніяк не впливає на порядок набуття громадянства, зате створює додаткові колізії в українському законодавстві», - сказав політик.

Він зазначив, що для тих, хто воював на українській стороні, є можливість через комісію при президентові подати заяви на громадянство.

«Більш ліберального законодавства про набуття громадянства, ніж в Україні, немає в жодній країні світу», - підсумував Безсмертний.

Нагадаємо, 13 серпня Зеленський підписав указ про спрощення набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Також 13 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (указ №596/2019).

Безсмертного повернули в мінську групу 9 липня.