Безсмертний заявив, що позиція України у Мінську «не є ані жорсткою, ані конструктивною»



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Безсмертний зазначив, що після повернення у Тристоронню контактну групу перші два тижні вивчав всі документи, прийняті з 2016 року

Не знаю, хто водив тою рукою і хто керував тими думками, які завели ситуацію у Мінську в глухий кут, це тупик, - політик

Політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що позиція України під час переговорів Тристоронньої контактної групи у Мінську не є ані жорсткою, ані конструктивною.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Моя думка від початку появи у цьому процесі була така: позиція України має бути жорсткою, але конструктивною. Зараз вона не є ані жорсткою, ані конструктивною», - зазначив Безсмертний.

Безсмертний розповів, що після повернення у Тристоронню контактну групу, перші два тижні він витратив на те, «аби переглянути всі рішення, нормативні, підзаконні, відомчі акти, які були прийняті» з 2016 року.

«Я побачив, що не знаю, хто водив тою рукою і хто керував тими думками, які завели ситуацію в глухий кут, це тупик. Так би я охарактеризував нинішній Мінський процес», - зазначив Безсмертний.

Нагадаємо, у 2015 році Роман Безсмертний вперше став представником України у політичній підгрупі контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України (Мінський процес). Він перший з представників України надав публічності Мінському процесу, відверто розповідаючи про внутрішні процеси переговорів з російською стороною та представниками окупованих територій. У квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників. Свій вихід з Мінського процесу він пояснював стратегічними протиріччями з тодішнім президентом Петром Порошенком, зокрема, щодо способів розв’язання конфлікту на Донбасі.

9 липня 2019 року Роман Безсмертний став вдруге представником Тристоронньої контактної групи в робочій підгрупі з політичних питань у Мінську. Тепер його вже призначив Безсмертний президент Володимир Зеленський. Після загибелі українських захисників під Павлополем, Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінському процесі після загибелі військових. За його словами, це стало однією з причин указу Зеленського, де йшлося про виключення Безсмертного з Тристоронньої групи 13 серпня 2019 року.

Як повідомлялося, Безсмертний назвав незаконним указ Зеленського про спрощене надання громадянства.

У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда.

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