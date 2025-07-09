Правоохоронці проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України

За інформацією наших джерел, ці обшуки – частина роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці

Служба безпеки України, Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань, Національна поліція та Бюро економічної безпеки проводять масштабні обшуки на митниці у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях. Про це повідомляють джерела «Главкома» в правоохоронних органах.

За інформацією наших джерел, ці обшуки – частина роботи СБУ із недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України.

Раніше правоохоронці України та Польщі затримали 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину. Щомісячний «прибуток» фігурантів перевищував $100 тис.

Слідство встановило, що для прихованого ввезення прекурсору до нашої держави фігуранти ховали його у місткостях з дитячим харчуванням та кормом для тварин. Потім вони доправляли замасковані «посилки» своїм спільникам в Україні через рейсові автобуси або поштові сервіси. Середня вага «передачі» становила 5 кг – це 50 тис. пігулок заборонених препаратів, до складу яких входить прекурсор – псевдоефедрин.

Нагадаємо, нещодавно поліцейські викрили організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали наркотики у всі області України. Зловмисники щомісяця виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували мешканців різних областей України. За цінами чорного ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 млн грн.