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Йдеться про держзраду в НАБУ – ухвали суду тут не потрібно, – нардеп оцінив дії Офісу генпрокуратури та СБУ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Йдеться про держзраду в НАБУ – ухвали суду тут не потрібно, – нардеп оцінив дії Офісу генпрокуратури та СБУ
Юристи та експерти відреагували на арешти та обшуки
фото: nabu.gov.ua

Мова йде про держзраду в НАБУ, а значить слідчі дії без ухвали суду в таких справах є законними, – юристи про обшуки у Бюро

Затримання та обшуки в НАБУ без ухвали суду виправдані у справах, де розслідується державна зрада. Особливо, якщо це стосується справ про зв’язки працівників Бюро з Росією. Юристи та експерти відреагували на сьогоднішні арешти та обшуки, назвавши дії правоохоронців законними. 

Так, народний депутат, голова парламентської ТСК з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах Сергій Власенко пояснив, що проведення слідчих дій без ухвал суду не суперечить закону, а коли йдеться про розслідування державної зради – є виправданим.

«Ми останнім часом теж були свідками декількох кримінальних проваджень, де відбувалися витоки з судової системи про певні слідчі дії, які проводяться з фігурантами, звичайно. Тому це може бути обґрунтуванням, тим більше, коли мова йде про зв'язки з російською федерацією, зв'язки з Януковичем і так далі, і так далі. Звичайно, що це виправдана історія», – вважає Власенко.

Нардеп нагадав, що стаття 208 Кримінального процесуального кодексу України надає можливості на затримання підозрюваного та проведення слідчих дій без судових ухвал, які надають на це дозвіл. Також він зазначив, що НАБУ і САП самі доволі часто вдаються до застосування цієї норми.

Колишній заступник Генпрокурора Олексій Баганець наголосив, що НАБУ з усіх органів досудового розслідування найбільше допускає витоки інформації.

«Їм не притаманно, щоб вони дійсно забезпечували дотримання таємниці досудового розслідування. Аргумент у них дуже слабкий, що вони мають право оскаржити ці дії слідчих СБУ, погоджених прокурором», – заявив він.

Як повідомлялося сьогодні, працівниками СБУ, ДБР та ОГП проводять понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві РФ. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами РФ та впливає на діяльність НАБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді.

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Теги: прокурор розслідування державна зрада обшук

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