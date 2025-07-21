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Обшуки у співробітників НАБУ: реакція Бюро

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Обшуки у співробітників НАБУ: реакція Бюро
Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ
фото: СБУ

Наразі НАБУ з’ясовує всі обставини

Сьогодні, 21 липня, правоохоронці проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом», – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро.

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Теги: обшук Офіс Генерального прокурора СБУ НАБУ

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