Обшуки у співробітників НАБУ: реакція Бюро

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ

Наразі НАБУ з’ясовує всі обставини

Сьогодні, 21 липня, правоохоронці проводять обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

«21 липня у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

За попередньою інформацією, зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро.