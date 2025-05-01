Більше трьох десятиліть без паспорта: у Хотині чоловік нарешті отримав український паспорт

Після проведення всіх необхідних перевірок, чоловікові було виготовлено його перший паспорт громадянина України у вигляді сучасної ID-картки

Буковинець жив без паспорту понад 30 років, втративши попередній ще у 1990-х

У Хотині Чернівецької області 60-річний чоловік нарешті отримав свій перший паспорт громадянина України, проживши без документу понад три десятиліття. Про це повідомила прес-служба Державної міграційної служби, пише «Главком».

За інформацією відомства, за допомогою до міграційної служби звернувся військовослужбовець, який попросив допомогти його батькові з оформленням українського паспорта. З'ясувалося, що чоловік народився та все своє життя прожив у селі Клішківці. У 24 роки він отримав паспорт громадянина Радянського Союзу, проте на початку 1990-х років документ було втрачено, а за його відновленням чоловік так і не звернувся.

Ситуація ускладнювалася тим, що минуло багато років, і необхідно було офіційно підтвердити факт постійного проживання чоловіка на території України на момент проголошення незалежності у 1991 році. Завдяки зусиллям фахівців міграційної служби, цей факт було встановлено.

Після проведення всіх необхідних перевірок, чоловікові було виготовлено його перший паспорт громадянина України у вигляді сучасної ID-картки. Отримання документа відкриває для нього доступ до всіх соціальних гарантій, передбачених законодавством України.

Нагадаємо, український олігарх Ігор Коломойський, який нині перебуває під слідством, програв судову справу щодо повернення собі громадянства України.