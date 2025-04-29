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Суд ЄС заборонив Мальті видавати «золоті паспорти»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Суд ЄС заборонив Мальті видавати «золоті паспорти»
Отримання паспорта Мальти автоматично відкриває можливість жити у будь-якій країні ЄС
фото з відкритих джерел

Єврокомісія поскаржилася до суду на країну у 2022 році

Суд Європейського Союзу зобов’язав Мальту припинити програму «золотих паспортів». Вона передбачала за гроші отримати громадянство в обмін на інвестиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Суд постановив, що дії країни суперечать європейському законодавству. Програма передбачала, що заможні іноземці можуть отримати мальтійський паспорт в обмін на інвестицію в країну близько 1 млн євро. Отримання паспорта Мальти автоматично відкриває можливість жити у будь-якій країні ЄС. 

Єврокомісія подала відповідну скаргу у 2022 році, після того, як у 2020 році запустила процедуру щодо порушення законодавства ЄС. Валетта ж наполягала, що має право на це і правильно інтерпретує Договори ЄС. 

Суд зазначив, що хоча країни-члени мають повне право визначати порядок надання чи відкликання свого громадянства, однак Мальта порушила принцип взаємної довіри між країнами-членами. 

«Країна-член не може надавати своє громадянство, а з ним де-факто громадянство ЄС, в обмін на визначені платежі чи інвестиції. Це фактично перетворює набуття громадянства на комерційну транзакцію… Така практика не дозволяє встановити необхідну солідарність і довірливі відносини між країною-членом та її громадянами та забезпечувати взаємну довіру між країнами-членами», – зазначив суд. 

Мальта призупинила програму «золотих паспортів» для громадян РФ і Білорусі після повномасштабного нападу Росії на Україну, але зберегла її для громадян інших країн.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продемонстрував журналістам «золоту карту». Вона має золотистий дизайн та зображено портрет Трампа з підписом «The Trump card».

Повідомлялося, що «золота карта»  дасть право іноземцям жити та працювати у Сполучених Штатах в обмін на внесок у розмірі $5 млн.

Як відомо, з 1 червня 2025 року в Узбекистані стартує нова імміграційна програма – так звані золоті візи. Вони дозволять заможним іноземцям і членам їхніх родин отримувати п’ятирічний дозвіл на проживання в країні.

Раніше «Главком» повідомляв, що Греція надаватиме іноземцям можливість отримати п’ятирічний дозвіл на проживання за інвестиції в грецькі стартапи на суму 250 тис. євро.

До слова, Іспанія скасовує програму «золотих віз». Нею користалися іноземці зі значними інвестиціями в нерухомість країни.

Теги: паспорт Європейський союз

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