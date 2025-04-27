Справа про громадянство Коломойського. Верховний суд поставив крапку

З 18 липня 2022 року Ігор Коломойський не є громадянином України

Рішення суду: в олігарха було 25 років, щоб відмовитися від громадянства Ізраїлю

Український олігарх Ігор Коломойський, який нині перебуває під слідством, програв судову справу щодо повернення собі громадянства України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані судового реєстру.

Позивач оскаржував Указ президента Володимира Зеленського від 18 липня 2022 року, згідно з яким Коломойський втратив громадянство України. Свої аргументи бізнесмен підкріпив тим, що з часу здобуття незалежності, постійно мешкав на території України. Олігарх посилався на статтю 25 Конституції, яка гласить: громадянин України не може бути позбавлений громадянства України. За словами бізнесмена, він ніколи не висловлював волевиявлення щодо виходу з громадянства України.

Водночас Ігор Коломойський визнав: з 1995 року має громадянство Ізраїлю. За його логікою, наявність громадянства Ізраїлю не є підставою для позбавлення його громадянства України, оскільки набуття громадянства цієї держави відбулося ще до моменту прийняття Конституції України (Основний Закон було ухвалено 28 червня 1996 року).

Також позивач у своїх доказах згадав закон про громадянство України, в якому декларується принцип єдиного громадянства. При цьому, вважав Коломойський, прямо не забороняється множинне громадянство.

Крім цього, олігарх заявив, що представники влади були обізнані, щонайменше з 2014 року (тоді в.о. президента Олександр Турчинов призначив Ігоря Коломойського головою Дніпропетровської ОДА), про факт подвійного громадянство, але не застосовували жодних дій.

Окремо позивач загострив увагу Феміди на своєму життєвому шляху та активній громадсько-політичній позиції у житті держави, що свідчать про його бажання жити в Україні та мати українське громадянство.

До суду надійшла позиція президента, в якій сказано, що, видавши спірний указ, глава держави реалізовував свої конституційні повноваження у порядку та на підставі законодавства України.

«У разі, якщо позивач мав намір зберегти громадянство України, він повинен був невідкладно після внесення змін у 2001 році до Закону України «Про громадянство України» вжити заходів щодо припинення громадянства Держави Ізраїль. Однак такі протягом 2001-2022 років не вчинив», – зазначено у відзиві очільника країні на позов олігарха.

Як з’ясував Верховний суд, підставою для втрати громадянства України Ігорем Коломойським стала відповідь Міністерства суспільної безпеки і Поліції Держави Ізраїль від 14 липня 2022 року на запит Служби безпеки України. У ній підтверджено факт громадянства Ізраїлю в українського олігарха. Далі органи влади підготували відповідні документи, які направили на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства. 18 липня 2022 року Комісія підготувала пропозицію Володимиру Зеленському ухвалити рішення про припинення громадянства України Ігоря Коломойського. Що у підсумку було й реалізовано.

«Позивач мав можливість уникнути початку процедури втрати громадянства України щодо нього протягом 25 років, що є більш ніж достатнім часом… (Разом з тим – «Главком») … продовжуючи перебувати у громадянстві України та одночасно у громадянстві іншої держави, яке було набуто добровільно у повнолітньому віці, позивач мав усвідомлювати, що із впровадженням на законодавчому рівні відповідних наслідків, до нього може бути застосована процедура втрати громадянства України», – йдеться у рішенні Верховного суду.

Суд дав оцінку ще одній витівці Коломойського у далекому 1998 році. Тоді бізнесмен подав заяву про видачу/заміну паспорта громадянина України. У графі 7 на питання, «чи перебував раніше в іноземному громадянстві (підданстві) і прийнятий до громадянства України» він не зазначив про одночасне перебування також у громадянстві Ізраїлю. Навпаки, позивач вказав «не перебував, громадянин України».

«…якщо позивач мав на меті зберегти правовий зв’язок між ним і Україною, він мав вжити заходів щодо припинення громадянства іншої держави, яке він набув добровільно в повнолітньому віці», – наголосив суд.

Крім цього, Феміда відкинула посилання Коломойського на ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 2 вересня 2023 року, в якій його ідентифіковано як громадянина України. Тут варто додати, що цей столичний суд у вересні 2023 року підтвердив у Коломойського громадянство Ізраїлю.

Підсумовуючи, Верховний суд підтвердив законність прийняття Указу президента про втрату громадянства України Ігорем Коломойським.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року Кіпр позбавив громадянства Ігоря Коломойського і ще понад 70 осіб «золотих паспортів», серед них російські та українські бізнесмени та їхні близькі.

Нагадаємо, що з вересня 2023 року олігарх Ігор Коломойський утримується у столичному ізоляторі СБУ. За версією правоохоронців, Коломойський у змові з окремими працівниками Приватбанку заволодів чималими коштами ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», яке контролюється фінансово-промисловою групою «Приват». Фінансові махінації припали на 2013 рік. Підлеглі банкіри зімітували внесення Коломойським 949 млн грн до каси Приватбанку. Далі «віртуальні гроші» було зараховано на особистий банківський рахунок Коломойського. Потім ці гроші банк видав у вигляді кредитів для ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». У 2020 році вказана фірма розрахувалася з Коломойським за штучно сформований борг, перевівши олігарху 572,2 млн грн. Ця сума фігурує у справі як завдані збитки ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Крім того, слідство закидає бізнесмену відмивання коштів через рахунки закордонних банків. Зокрема, злочинним шляхом було одержано 25,5 млн євро.

Додамо, що у липні 2022 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України бізнесменам Ігорю Коломойському, Геннадію Корбану, нардепам Вадиму Рабіновичу, Ігорю Васильковському та ще шістьом особам. Вказаний указ глави держави є засекречений.

Пізніше Верховна Рада забрала депутатські мандати у Рабіновича і Васильковського.

У листопаді 2022 року Геннадій Корбан подав до суду на Володимира Зеленського. Бізнесмен хоче визнати протиправним та нечинним указ президента України №502 від 18 липня 2022 року у частині припинення громадянства України щодо нього. Наразі розгляд справи триває.