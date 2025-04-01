Чоловікам за кордоном відтепер простіше оформити український паспорт

Відтепер військовозобов'язаним, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта

Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

«І що важливо: без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ», – наголосив Клименко.

МВС пояснило, що це означає на практиці:

Оформити чи замінити паспорт за кордоном стало простіше – більше не потрібно подавати паперовий або електронний військово-обліковий документ.

Представники закордонних підрозділів ДП «Документ» автоматично перевірятимуть статус військового обліку під час оформлення паспорта.

Чоловіки, які ще не стояли на обліку, будуть автоматично туди внесені, і, що важливо, без проходження медкомісії.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Поліграфкомбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Через це зросла й загальна вартість оформлення деяких документів. Йдеться про паспорт громадянина України у формі ID-картки, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Раніше «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.

До слова, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».

Як повідомлялося, у 2025 році українцям, які проживають або працюють у Польщі, важливо стежити за терміном дії своїх документів, щоб уникнути проблем із перебуванням, працевлаштуванням чи соціальними виплатами.