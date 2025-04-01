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Чоловікам за кордоном відтепер простіше оформити український паспорт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чоловікам за кордоном відтепер простіше оформити український паспорт
Оформити чи замінити паспорт за кордоном стало простіше
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Відтепер військовозобов'язаним, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта

Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

«І що важливо: без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ», – наголосив Клименко.

МВС пояснило, що це означає на практиці:

  • Оформити чи замінити паспорт за кордоном стало простіше – більше не потрібно подавати паперовий або електронний військово-обліковий документ.
  • Представники закордонних підрозділів ДП «Документ» автоматично перевірятимуть статус військового обліку під час оформлення паспорта.
  • Чоловіки, які ще не стояли на обліку, будуть автоматично туди внесені, і, що важливо, без проходження медкомісії.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Поліграфкомбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Через це зросла й загальна вартість оформлення деяких документів. Йдеться про паспорт громадянина України у формі ID-картки, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Раніше «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.

До слова, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».

Як повідомлялося, у 2025 році українцям, які проживають або працюють у Польщі, важливо стежити за терміном дії своїх документів, щоб уникнути проблем із перебуванням, працевлаштуванням чи соціальними виплатами.

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Теги: МВС Ігор Клименко військовозобов'язаний

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