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Чи отримала Ані Лорак новий український паспорт? Відповідь МЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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фото: instagram/anilorak

МЗС перевірило, чи інформація про новий паспорт Ані Лорак є дійсною

Нещодавно російські пропагандисти поширили чутки, що співачка-зрадниця Ані Лорак нібито отримала новий український паспорт. Оскільки вона проживає в РФ, де відсутнє українське посольство, стверджується, що артистка начебто звернулася за документом до консульських установ у Грузії чи Вірменії. Міністерство закордонних справ України роз’яснило ситуацію у коментарі tsn.ua, інформує «Главком».

МЗС зауважило, що новий український паспорт Ані Лорак не отримувала.

«Міністерство закордонних справ України спростовує дану інформацію, яка була розміщена в російських ЗМІ. Ми негайно відреагували на дану ситуація, перевірили всю інформацію, яка стосувалася можливого даного випадку через відомчу інформаційну систему, через посольство України у Вірменії та Грузії, на які посилалися російські ЗМІ», – йдеться в повідомленні.

Раніше юрист співачки Ані Лорак Олександр Хаминський підтвердив інформацію про поновлення її українського паспорта. Він стверджує: артистка-втікачка зробила це через нові правила для громадян, які мають паспорт з тризубом і живуть у Росії. 

Зауважимо, що також «Главком» знайшов опосередкований доказ того, що Ані Лорак прагне стати повноцінною громадянкою РФ. Співачка на початку 2025 року оновила дані свого російського індивідуального підприємства. Про це повідомляє «Главкому» стало відомо з Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців РФ.

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Теги: паспорт громадянство Ані Лорак

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