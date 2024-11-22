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Зміна клімату сильно вдарить по алергікам – Euronews

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Зміна клімату сильно вдарить по алергікам – Euronews
Тривалість сезону цвітіння в Європі і вологість посилили симптоми алергії на пилок
фото із відкритих джерел

Кліматичні трансформації призводять до зростання кількості алергій на пилок

Зміна клімату впливає на час, тривалість та інтенсивність сезону цвітіння. Через це зростає кількість людей з алергічною реакцією на пилок. Про це пише Еuronews.

Зміна клімату збільшила тривалість сезону цвітіння в Європі, а вищі температури та волога атмосфера посилили симптоми алергії на пилок. Кількість пилку, виробленого рослинами, значно зросла з 1980-х років: пилок трав – на 19%, а пилок берези – на 35%. Це частково викликане наявністю вищих рівнів вуглекислого газу в атмосфері, що може призвести до більш швидкого та інтенсивного фотосинтезу в рослинах, а також до більш високого виробництва пилку. Про це йдеться у доповіді, де показано результати дослідження. Доповідь опублікована в науковому журналі Atmosphere.

Пилкові зерна також взаємодіють із забруднювачами повітря і можуть піддаватися впливу гроз та інших екстремальних явищ, що посилює розвиток респіраторних захворювань, таких як алергічний риніт та астма, пояснюють вчені.

«Ми постійно стежимо за перебігом сезону пилку. Ми також починаємо спостерігати пилкові бурі у Німеччині, які переміщуються на північ», – говорить Тайра Гроув Краузе, функціональний директор з епідеміологічної готовності в Statens Serum Institut (SSI). 

Зміна клімату у бік потепління також призводить до поширення та зростання інфекційних та вірусних захворювань. «Тепла та волога погода – сприятливі умови для комарів та кліщів, які можуть заражати людей різними екзотичними вірусами»,  – зазначає Гроув Краузе.

За словами експерта, зростання несприятливих погодних явищ, таких як хвилі тепла та повені, призводить до великої кількості смертей. Через повені люди можуть зазнавати впливу забрудненої води, що призводить до зараження широким спектром інфекцій.

До слова, бодіпозитив є шкідливим для здоров'я. Люди, задоволені цим своїм станом, можуть не усвідомлювати ризиків, пов’язаних з ожирінням. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила лікарка-ендокринологиня Богдана Мурашова.

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Теги: здоров'я клімат Європа повітря вчені погода

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