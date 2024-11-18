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Місцями можливий дощ: прогноз погоди на 18 листопада

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Місцями можливий дощ: прогноз погоди на 18 листопада
фото: glavcom.ua

У Києві стовпчики термометрів покажуть  6-8° тепла

Сьогодні, 18 листопада, на Київщині прогнозується хмарна з проясненнями погода. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики прогнозують у понеділок погоду без опадів вдень, хоча місцями по області можливий невеликий дощ. Вітер буде південно-західний , 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Місцями можливий дощ: прогноз погоди на 18 листопада фото 1

У Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 0-2° тепла, вдень 6-8°.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві 18-го листопада стане свіжіше, +6, +7 градусів, буде вітряно, проте без опадів. «Ускладнення погоди в столиці – очікується з 21-го листопада», – уточнила Діденко.

Місцями можливий дощ: прогноз погоди на 18 листопада фото 2

Загалом, за словами синоптикині, у понеділок в Україні буде переважно сухо, лише на Волині та Рівненщині невеликі опади.
Протягом дня очікується +4+9, на півдні +8+11 градусів. «Карта показує, як в зоні атмосферного фронту також 21-го листопада йтимуть дощі із снігом, буде сильний вітер, налипатиме мокрий сніг», – уточнила Діденко.

Нагадаємо, як повідомила кліматологиня, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська, однією з причин, чому молодь відмовляється від народження дітей, є зміна клімату. У молодого покоління існує страх, що нащадки ще більше негативно впливатимуть на планету, або ж, що вони не зможуть з нею правильно взаємодіяти у майбутньому.

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Теги: вітер Наталка Діденко погода клімат

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