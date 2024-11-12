Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада

В Україні 12 листопада очікуєтся без опадів

12 листопада синоптики прогнозують без опадів, місцями туман. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У вівторок в Україні передбачається без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до -2°C. Вдень повітря прогріється до +7°C. У південних регіонах прогнозується +10°C.

Прогноз погоди на 12 листопада фото: Укргідрометцентр

У Київській області очікується день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3 до -2°C, а вдень підніметься до +2-7°C. У Києві вночі очікується близько +3°C, а вдень - +4-6°C.