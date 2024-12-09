9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна лихословити, лаятися, думати недобре

9 грудня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду, Всесвітній день техно-музики, Міжнародний день ветеринарної медицини та Міжнародний день боротьби з корупцією. Віряни святкують зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду

Щороку 9 грудня відзначається Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду. Кожна людина, незважаючи на національність, колір шкіри, релігію чи політичні погляди, має право на безпечне життя. Масове кровопролиття має на меті знищення людей або відповідних груп населення того чи іншого походження, віри або навіть, соціального прошарку.

У вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН затвердила 9 грудня Міжнародним днем пам’яті жертв злочинів геноциду. Датою було взято день прийняття Конвенції запобігання та покарання за злочин геноциду від 9 грудня 1948 року.

За останні 150 років десятки мільйонів чоловіків, жінок та дітей втратили життя в результаті геноциду чи жорстоких масових чисток. Мільйони людей катували, ґвалтували чи змушували насильно покидати свої домівки.

Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду – подія, що набула ще більшої актуальності в контексті війни в Україні.

Міжнародний день боротьби з корупцією

Подію заснувала ООН 31 жовтня 2003 року, а дата святкування обрана на честь дня підписання Конвенції проти корупції, яке відбулося на конференції в місті Меріда у 2003 році. Конвенція набула чинності у 2005 році, коли її ратифікувало понад 30 країн. Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію 18 жовтня 2006 року. Вже у 2009 році ратифікувало Конвенцію 80 країн, а підписало – 140.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй щодо боротьби з корупцією, як і Міжнародний день боротьби з корупцією закликає країни до заходів з уникнення корупції, до встановлення кримінальної відповідальності за зловживання владою, привласнення коштів незаконним шляхом та за інші форми корупції. Треба пам’ятати, що корупційні дії заважають побудові демократичного суспільства.

Всесвітній день техно-музики

Техно-музика відома також під назвою музики Детройту через те, що шлях відомих музикантів-засновників почався зі сцени саме цього міста. Жанр техно створений для того, щоб кинути виклик усім соціальним нормам та відчути себе бунтарем.

Історія заснування цього свята бере початок від невеликого гурту під назвою «Бельвільська трійця», що складався із трьох друзів, які захоплювалися незвичайною музикою. Саме Бельвіль, невелике містечко у штаті Мічиган, стало всесвітньо відомим місцем народження техно.

Святкування дня детройтської музики присвячено залученню людей до інноваційного жанру та відкриття у собі бунтарського духу. Для того, щоб відзначити цю подію, достатньо потанцювати під техно-мелодію та віддатися їй повністю.

Міжнародний день ветеринарної медицини

Міжнародний день ветеринарної медицини (International Day of Veterinary Medicine) відзначається 9 грудня. Це особлива подія, присвячена визнанню життєво важливої ролі ветеринарної медицини у підтримці здоров’я та добробуту тварин. Цей день дає можливість відзначити важку працю та відданість ветеринарних фахівців у всьому світі та віддати належне галузі ветеринарної медицини та людям, які присвятили своє життя цій благородній професії.

Яке сьогодні релігійне свято

9 грудня в церковному календарі – зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Життя святої Анни, матері Діви Марії, не згадується в Біблії, але описується в апокрифічних творах, таких як Протоєвангелія Якова. За цими джерелами, Анна була донькою священника Матана з роду Аарона і дружиною Йоакима з роду Давида. Вони жили в Назареті й були побожними та милосердними людьми, але не мали дітей, що вважалося ганьбою і карою Божою.

Вони молилися Богу про дарування їм потомства й обіцяли присвятити Йому народжене дитя. Бог почув їхні молитви і послав до них ангела, який звістив, що вони матимуть дочку, яку назвуть Марією, і яка буде благословенною серед жінок. Анна народила Марію і виховувала її до трьох років, а потім привела її до храму Господнього, де вона перебувала до повноліття. Анна померла в Назареті й була похована в Гробниці Богородиці. Анна є однією з найбільш шанованих святих у християнстві. Вона вважається покровителькою вагітних, матерів, бабусь, рудокопів і деяких країн і міст.

Що не можна робити цього дня

Не виходьте з дому після заходу сонця.

Дівчатам заборонено виконувати домашню роботу.

Не можна лихословити, лаятися, думати недобре.

Народні прикмети і традиції

Якщо йде дощ – то навесні також дощитиме;

Дерева вкриває іній – наступного року буде великий урожай;

Ясна погода – до сильного морозу на Новий рік, а якщо хмарно – то до Нового року чекайте на відлигу.

Пам’ятні дати 9 грудня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 грудня:

1879 рік – Томас Едісон отримує патент на вугільний мікрофон;

1905 рік – у Франції приймають закон про відокремлення церкви і держави;

1909 рік – створюють футбольний клуб «Боруссія» (Дортмунд);

1917 рік – у Криму створюють курултай, вищий орган кримських татар;

1918 рік – Директорія УНР ухвалює постанову про скасування законів гетьманського уряду в галузі робітничого законодавства й відновлює закон про восьмигодинний робочий день;

1948 рік – Генеральна Асамблея ООН ухвалює Міжнародну конвенцію про запобігання злочину геноциду й покарання за нього;

1953 рік – американська компанія «Дженерал Електрик» оголошує про звільнення всіх комуністів;

1968 рік – у Сан-Франциско на професійній конференції Дуглас Карл Енгельбарт вперше публічно демонструє винайдені ним або в його лабораторії комп'ютерну мишу і гіпертекст;

1994 рік – у Північній Атлантиці біля Канади зазнає аварії і тоне суховантажне судно Чорноморського пароплавства «Сальвадор Альєнде»;

1997 рік – роблять перший телефонний дзвінок у мережі мобільного зв'язку «Київстар»;

2004 рік – набирають чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Конституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах президента України;

2007 рік – в Ялті відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Володимир, Анатолій, Василь, Ганна (Анна).