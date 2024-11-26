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Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада

Ірина Бура
glavcom.ua
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Невелика хмарність: прогноз погоди на 26 листопада
Прогноз погоди на 26 листопада
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують без опадів

Погода в Україні у вівторок, 26 листопада, буде без опадів, передбачається невелика хмарність, місцями ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Згідно з прогнозом, у західних, у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця. На Луганщині, Донеччині та в Криму хмарно з проясненнями, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. У Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер південно-східний (на сході та півдні країни північно – східний), 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +3 до -2°C. Вночі температура в Україні буде від -2 до -7°C.

Прогноз погоди на 26 листопада
Прогноз погоди на 26 листопада
Фото: Укргідрометцентр

На Київщині передбачається невелика хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний , 3-8 м/с. Температура по області вночі від -2 до -7°C, вдень від +3 до -2°C.

У Києві вночі очікується від -4 до -6°C, вдень до +2°C.

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Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Київщина Україна вітер

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