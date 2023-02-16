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Росія затримала чеченця-гомосексуала, який прилетів на похорон батька (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росія затримала чеченця-гомосексуала, який прилетів на похорон батька (відео)
Влада країни-агресорки вже переслідувала й катувала Арсамікова
скрін із відео у соцмережах

Ідріса Арсамікова можуть убити через сексуальну орієнтацію

В аеропорту Домодєдово ввечері 15 лютого затримали гея із Чечні Ідріса Арсамікова. За декілька годин за ним приїхали місцеві силовики. Очевидно, чоловіка відвезли до Чечні, де йому загрожує смертельна небезпека. Про це повідомила Північнокавказька ЛГБТК+ кризова група SK SOS. Також про історію чеченця написало чимало світових видань.

Чеченець Ідріс Арсаміков тривалий час живе у Нідерландах, але приїхав до Росії на похорони батька. У республіці його затримали та побили, але відпустили та дали виїхати. Під час вильоту з Росії чоловіка затримали та повідомили, що за ним їдуть силовики з Чечні.

За словами поліцейських, затримання пов’язане з «деякими проблемами в Чечні». Сам Ідріс пояснив, що його переслідують через нетрадиційну сексуальну орієнтацію, що на його батьківщині фактично означає смертельний вирок. Нині там переслідують таких людей, жорстоко катують, тримають у в'язницях та вбивають.

Пізніше стало відомо, що чеченські силовики відвезли Ідріса Арсамікова у невідомому напрямку. Оперативник, який прийшов за чоловіком до чергової частини Домодєдово, не надав жодних документів місцевим поліцейським і відмовився надати адвокату інформацію про статус затриманого.

Уперше Ідріс був затриманий під Грозним у 2018 році. Його тримали в підвалі та катували, оскільки силовикам стало відомо про його сексуальні стосунки з чоловіком. Тоді Ідрісу вдалося втекти за допомогою правозахисників. Після цього він емігрував до Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський закликав католицьких єпископів, які підтримують закони, вітати ЛГБТК-людей у церкві: «Бути геєм – не злочин».

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Теги: ЛГБТ Чечня росія

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