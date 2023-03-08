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Інна Совсун Народний депутат

На часі. Чому треба дозволити одностатеві шлюби

glavcom.ua
ЛГБТ-пара Павло та Владислав, вони обидва захищають нас на Донеччині
фото з відкритих джерел

Це несправедливо, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших

Я подала на реєстрацію законопроєкт про реєстровані партнерства, тепер у колег-депутатів є 5 днів, щоб підписати його.

«Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію, адже вони не родичі»

«Якщо по якийсь причині я захочу переписати своє майно на свого партнера, я цього зробити не зможу, так як він мені ніким не являється!»

«Мій коханий хлопець військовослужбовець за контрактом. Майже три місяці ми не бачили один одного, обмежуємось «сухими» повідомленнями, оскільки зв'язку нормального у нас не має. Сумую за ним сильно і хвилююсь... Думаю про нього кожної хвилини. Кохаю. Після нашої перемоги планую освідчитись. Почнемо писати нову сторінку у наших відносинах»

«Зараз для мене дуже актуальна легалізація одностатевих стосунків, бо якщо я повернусь додому 200, то мій партнер не зможе навіть мене поховати»

Таких історій – безліч на сторінці Військові ЛГБТ та наші союзники Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies.

На фото ЛГБТ-пара Павло та Владислав, вони обидва захищають нас на Донеччині. Нещодавно Владислав доєднався до ЗСУ щоб бути ближче до свого коханого.

ССО, тероборона, Правий сектор, Нацгвардія, зенітно-ракетні війська, аеророзвідка, парамедики. У різних підрозділах, видах та родах військ Україну захищають ЛГБТ українці та українки. Щодня ризикують своїм життя та здоров’ям на рівні з іншими.

Тисячі історій. Тисячі голосів. Тисячі доль.

Їхня любов на часі.

Їхня свобода на часі.

Їхня гідність на часі.

Їхня видимість, спокій та захист на часі.

Над законопроєктом ми з командою спільно з ГО ЛГБТ військові за рівні права та Точка опори ЮА - NGO Fulcrum UA працювали 9 місяців. Реєстровані партнерства – це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

На часі. Чому треба дозволити одностатеві шлюби фото 1

Я могла б сказати, що цього від нас вимагають західні союзники – і це правда, вимагають. Та мене спонукало зареєструвати законопроєкт інше – я бачуся, я говорю з ЛГБТ військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших.

Я впевнена: як суспільство ми дозріли, щоб вирватися з pociйських скрєп і совкового світогляду. Це доводять опитування: 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ люди повинні мати право на цивільні партнерства.

То давайте нарешті це зробимо.

У разі підтримки Верховною Радою, законопроєкт нарешті допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.

Нічого екстраординарного. Все те, що завжди, за замовчуванням, було доступно різностатевим парам в Україні.

Держава має надати юридичний захист тим, хто захищає її безпеку. І це ще одне, що робить нас із pociянами просто біологічно різними видами. В Україні людська гідність і свобода – це справжні цінності.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЛГБТ права людини майно одностатеві шлюби військові українці

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