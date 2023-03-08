На часі. Чому треба дозволити одностатеві шлюби

ЛГБТ-пара Павло та Владислав, вони обидва захищають нас на Донеччині

Це несправедливо, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших

Я подала на реєстрацію законопроєкт про реєстровані партнерства, тепер у колег-депутатів є 5 днів, щоб підписати його.

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«Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію, адже вони не родичі»

«Якщо по якийсь причині я захочу переписати своє майно на свого партнера, я цього зробити не зможу, так як він мені ніким не являється!»

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«Мій коханий хлопець військовослужбовець за контрактом. Майже три місяці ми не бачили один одного, обмежуємось «сухими» повідомленнями, оскільки зв'язку нормального у нас не має. Сумую за ним сильно і хвилююсь... Думаю про нього кожної хвилини. Кохаю. Після нашої перемоги планую освідчитись. Почнемо писати нову сторінку у наших відносинах»

«Зараз для мене дуже актуальна легалізація одностатевих стосунків, бо якщо я повернусь додому 200, то мій партнер не зможе навіть мене поховати»

Таких історій – безліч на сторінці Військові ЛГБТ та наші союзники Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies.

На фото ЛГБТ-пара Павло та Владислав, вони обидва захищають нас на Донеччині. Нещодавно Владислав доєднався до ЗСУ щоб бути ближче до свого коханого.

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ССО, тероборона, Правий сектор, Нацгвардія, зенітно-ракетні війська, аеророзвідка, парамедики. У різних підрозділах, видах та родах військ Україну захищають ЛГБТ українці та українки. Щодня ризикують своїм життя та здоров’ям на рівні з іншими.

Тисячі історій. Тисячі голосів. Тисячі доль.

Їхня любов на часі.

Їхня свобода на часі.

Їхня гідність на часі.

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Їхня видимість, спокій та захист на часі.

Над законопроєктом ми з командою спільно з ГО ЛГБТ військові за рівні права та Точка опори ЮА - NGO Fulcrum UA працювали 9 місяців. Реєстровані партнерства – це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

Я могла б сказати, що цього від нас вимагають західні союзники – і це правда, вимагають. Та мене спонукало зареєструвати законопроєкт інше – я бачуся, я говорю з ЛГБТ військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших.

Я впевнена: як суспільство ми дозріли, щоб вирватися з pociйських скрєп і совкового світогляду. Це доводять опитування: 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ люди повинні мати право на цивільні партнерства.

То давайте нарешті це зробимо.

У разі підтримки Верховною Радою, законопроєкт нарешті допоможе парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.

Нічого екстраординарного. Все те, що завжди, за замовчуванням, було доступно різностатевим парам в Україні.

Держава має надати юридичний захист тим, хто захищає її безпеку. І це ще одне, що робить нас із pociянами просто біологічно різними видами. В Україні людська гідність і свобода – це справжні цінності.

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