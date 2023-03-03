ЛГБТ-активістка стала «Жінкою року». Чому обурені соцмережі?

У 2014 році активістка Олена Шевченко закликала не переводити гроші на армію, щоб не інвестувати «у війну та вбивства»

Видання Time включило відому українську ЛГБТ-активістку та захисницю прав жінок Олену Шевченко до свого списку «Жінок року». Про це повідомили у виданні.

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Багато українців не підтримали такий вибір авторитетного журналу. Причиною цього стало те, що у 2014 році Шевченко публічно заявила, що «їхня спільнота не інвестує у війну» за рахунок пожертв на українську армію:

«Тим, кого цікавить, чому «ми» та ЛГБТ не збирають гроші для озброєння нашої армії. Відповідаю: «ми» не інвестуємо у війну та вбивста. Війна не має нічого спільного з правами людини», – йдеться у дописі Олени Шевченко у Facebook від 7 липня 2014 року.

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Сьогодні ж цього допису вже немає на сторінці ЛГБТ-активістки.

У п'ятницю, 3 березня 2023 року, Олена Шевченко оприлюднила допис, в якому прокоментувала слова 9-ти річної давнини:

«Зброю нам повинні дати, аби ми могли захищати свою землю, свої життя та нашу незалежність. Чому? Тому що нас зрадили, коли надавали гарантії безпеки, за відмову від ядерної зброї… Я вважаю, що найбільші прибутки таких країн, як Росія, Китай та інших агресорів йдуть від продажу зброї…Я знаю, що багато хто продає Росії зброю, бо це «великий бізнес і прибутки», попри будь-які санкції, бо це гроші!» – написала вона.

У коментарях до допису Олена Шевченко відповіла, чи змінилась її позиція щодо війни та донатів на допомогу українським військовим з 2014 року. Активістка зазначила, що сама донатить на армію, а іншої позиції в неї не було.

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З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шевченко разом із колегами спрямували свої зусилля на збір коштів для придбання усього необхідного, від аптечок до гормонів, для трансгендерів. За її словами, у 2022 році вони зібрали понад 400 тисяч доларів від різних донорів та кампаній.

Соцмережами розповсюдились хейт та нерозуміння, чому жінкою року стала саме ЛГБТ-активістка.

Так, наприклад, український блогер та журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook написав таке:

«Начальник вокзалу Волноваха, яка загинула на робочому місці, бо координувала потяги – не жінка року. Провідниця, яка загинула під час евакуаційних рейсів – не жінка року. А ЛГБТ активістка-жінка року за версією TIME. Все, що потрібно знати про ці нагороди».

Економіст Ілля Несходовський висловив схожу думку. Він обурився, що жінкою року стала не військова, не волонтерка та не лікарка.

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Українці в коментарях розділилися на два табори. На думку деяких, те, що Олена Шевченко стала жінкою року під час повномасштабної війни, є недоречним саме через складний час, в якому зараз перебувають українці.

Водночас інші стверджують, що не можна зменшувати досягнення Олени Шевченко, яка є відомою активісткою за права жінок та ЛГБТ. На їх думку, ця нагорода є на часі, адже тема рівності в українському суспільстві піднімається постійно, а громадяни могли порадіти за досягнення українки.

Олена Шевченко присвятила «цю перемогу усім невидимим жінкам України, які роблять неможливе, наближаючи нашу перемогу».

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонується легалізувати в Україні одностатеві шлюби.