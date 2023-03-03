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ЛГБТ-активістка стала «Жінкою року». Чому обурені соцмережі?

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЛГБТ-активістка стала «Жінкою року». Чому обурені соцмережі?
фото: Олена Шевченко/Facebook

У 2014 році активістка Олена Шевченко закликала не переводити гроші на армію, щоб не інвестувати «у війну та вбивства»

Видання Time включило відому українську ЛГБТ-активістку та захисницю прав жінок Олену Шевченко до свого списку «Жінок року». Про це повідомили у виданні.

Багато українців не підтримали такий вибір авторитетного журналу. Причиною цього стало те, що у 2014 році Шевченко публічно заявила, що «їхня спільнота не інвестує у війну» за рахунок пожертв на українську армію:

«Тим, кого цікавить, чому «ми» та ЛГБТ не збирають гроші для озброєння нашої армії. Відповідаю: «ми» не інвестуємо у війну та вбивста. Війна не має нічого спільного з правами людини», – йдеться у дописі Олени Шевченко у Facebook від 7 липня 2014 року.

ЛГБТ-активістка стала «Жінкою року». Чому обурені соцмережі? фото 1

 

Сьогодні ж цього допису вже немає на сторінці ЛГБТ-активістки.

У п'ятницю, 3 березня 2023 року, Олена Шевченко оприлюднила допис, в якому прокоментувала слова 9-ти річної давнини:

«Зброю нам повинні дати, аби ми могли захищати свою землю, свої життя та нашу незалежність. Чому? Тому що нас зрадили, коли надавали гарантії безпеки, за відмову від ядерної зброї… Я вважаю, що найбільші прибутки таких країн, як Росія, Китай та інших агресорів йдуть від продажу зброї…Я знаю, що багато хто продає Росії зброю, бо це «великий бізнес і прибутки», попри будь-які санкції, бо це гроші!» – написала вона.

ЛГБТ-активістка стала «Жінкою року». Чому обурені соцмережі? фото 2

У коментарях до допису Олена Шевченко відповіла, чи змінилась її позиція щодо війни та донатів на допомогу українським військовим з 2014 року. Активістка зазначила, що сама донатить на армію, а іншої позиції в неї не було.

ЛГБТ-активістка стала «Жінкою року». Чому обурені соцмережі? фото 3

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шевченко разом із колегами спрямували свої зусилля на збір коштів для придбання усього необхідного, від аптечок до гормонів, для трансгендерів. За її словами, у 2022 році вони зібрали понад 400 тисяч доларів від різних донорів та кампаній.

Соцмережами розповсюдились хейт та нерозуміння, чому жінкою року стала саме ЛГБТ-активістка. 

Так, наприклад, український блогер та журналіст Олександр Рудоманов на своїй сторінці у Facebook написав таке:

«Начальник вокзалу Волноваха, яка загинула на робочому місці, бо координувала потяги – не жінка року. Провідниця, яка загинула під час евакуаційних рейсів – не жінка року. А ЛГБТ активістка-жінка року за версією TIME. Все, що потрібно знати про ці нагороди».

ЛГБТ-активістка стала «Жінкою року». Чому обурені соцмережі? фото 4

Економіст Ілля Несходовський висловив схожу думку. Він обурився, що жінкою року стала не військова, не волонтерка та не лікарка.

ЛГБТ-активістка стала «Жінкою року». Чому обурені соцмережі? фото 5

Українці в коментарях розділилися на два табори. На думку деяких, те, що Олена Шевченко стала жінкою року під час повномасштабної війни, є недоречним саме через складний час, в якому зараз перебувають українці.

ЛГБТ-активістка стала «Жінкою року». Чому обурені соцмережі? фото 6

Водночас інші стверджують, що не можна зменшувати досягнення Олени Шевченко, яка є відомою активісткою за права жінок та ЛГБТ. На їх думку, ця нагорода є на часі, адже тема рівності в українському суспільстві піднімається постійно, а громадяни могли порадіти за досягнення українки.

ЛГБТ-активістка стала «Жінкою року». Чому обурені соцмережі? фото 7

Олена Шевченко присвятила «цю перемогу усім невидимим жінкам України, які роблять неможливе, наближаючи нашу перемогу».

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій пропонується легалізувати в Україні одностатеві шлюби.

Теги: правозахисники ЛГБТ українці Олена Шевченко

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